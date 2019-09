PVD katru dienu no jauna pārbauda bērnudārzus, kuros notika saindēšanās

"No mūsu puses esam izdarījuši maksimālo, lai jauni inficēšanās gadījumi nenotiktu," teica Balodis.

Viņš norādīja, ka līdz šim PVD Siguldā pārbaudījis 12 izglītības iestādes, tāpat pārbaudes veiktas Ogrē, Ikšķilē un Garkalnē, kā arī PVD veic pārbaudes izglītības iestādēs, pamatojoties uz vecāku sūdzībām. Vienlaikus tās izglītības iestādes, kurās ir saslimušie, PVD veic pārbaudes katru dienu.

"Dotajā brīdī mēs katru dienu veicam pārbaudes Siguldas bērnudārzos, kuros tika konstatēti bērnu saslimšanas gadījumi, lai izslēgtu iespējamu tālāku inficēšanos. Paldies dievam, līdz šim nomazgājumos no vides, no virsmām, no produktiem un arī produktu paraugos - kopumā esam noņēmuši vairāk nekā 250 dažādu paraugu - šo šigu producējošo Escherichia coli jeb zarnu nūjiņu mēs neesam konstatējuši," sacīja Balodis.

Jautāts, cik sakārtota kopumā ir ēdināšanas sistēma Siguldas pašvaldībā, Balodis norādīja, ka Siguldas pašvaldības ēdināšanas uzņēmumi daudz neatšķiras no citu pašvaldību ēdināšanas uzņēmumiem. "Vienmēr var konstatēt neatbilstības, bet galvenais, lai šīs neatbilstības nebūtu kritiskas, tātad tādas, kas jau uzreiz var izraisīt riskus pārtikas drošumam," viņš sacīja.

Jau ziņots, ka kopš 5.septembra zarnu infekcijas simptomi konstatēti 34 bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia". Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

Otrdien, 17.septembrī, tapa zināms, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tostarp Siguldai.

Valsts policija 17.septembrī sākusi kriminālprocesu par bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldas bērnudārzos.