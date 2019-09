Atkritumu izvešana Rīgā notiek raiti

Pēc tam, kad Rīgā iestājās ārkārtējā situācija atkritumu apsaimniekošanā, pašvaldība vienojās ar trim sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijām: SIA „Eco Baltia vide”, SIA „Clean R” un SIA „Lautus”, ka tās no 15. septembra turpinās nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar līdzšinējiem noteikumiem, saglabājot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu. Savukārt iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas līdz šim saņēma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu no „Pilsētvides servisa,” pakalpojumu sniegt ar līdzšinējiem noteikumiem piekrita sniegt divas kompānijas. Sarunu procedūrā tika noskaidrots, ka fiziskām personām pakalpojumu sniegs SIA „Eco Baltia vide,” bet juridiskām personām – uzņēmums „Clean R”. Sarunas procedūras rezultāti tika saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Rīgā situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā aktualizējas pēc Konkurences padomes lēmuma, kas uzdot pašvaldībai un SIA „Getliņi EKO” nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Joprojām darbojas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā klientu ērtībām izveidotais zvanu centrs, ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruni 67 474 700 darba laikā (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00). Papildinformāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iegūt arī rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv