“Splendid Palace” gaida apmeklētājus kino vēsturei veltītā izstādē

Izstādes atklāšanās piedalījās tās veidotāji un organizatori – SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika, kinoteātra vadītāja Ieva Sīpola, kinoteātra mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa. Kā goda viesis izstādi atklāja kino režijas vecmeistars Rolands Kalniņš.

“Visos laikos kinoteātris “Splendid Palace” ir bijis Latvijas kino nozīmīga prezentācijas vieta. Tāpēc SIA “Rīgas nami” bija ļoti nozīmīgi atbalstīt šīs izstādes veidošanu, kuru ikviens interesents var apskatīt tikko izremontētajā kinoteātra Galerijā! Gaidām visus – skolēnus, studentus, jauniešus un kino mīļus uz izstādi un kino seansiem,” izstādes atklāšanā teica Vineta Verika.

Savukārt kino režijas vecmeistars Rolands Kalniņš visiem klātesošajiem atzina: “Kinoteātris “Splendid Palace”, manuprāt, ir kļuvis par Latvijas kinematogrāfistu mājām. Šeit mūs labprāt uzņem, šeit mēs labi jūtamies un par to esam pateicīgi kinoteātra kolektīvam!”

Izstāde ataino Latvijas un pasaules kino vēstures gaitu, apzinoties latviešu kino vietu un kinoteātra “Splendid Palace” lomu gandrīz 100 gadus senos procesos.

Stilizētos baltos ekrāna laukumos ir informācija par nacionālo kino katrā desmitgadē. Tam apkārt uz krāsu fona – par pasaules kino attiecīgajā desmitgadē.

Kaut arī izstādē ir saglabāta laika hronoloģija, tai nav strikta sākuma un beigu punkta. To var baudīt no jebkura fakta, filmas vai desmitgades paša skatītāja izvēlētā trajektorijā, virtuāli to savienojot ar savu kino skatīšanās pieredzi.

Ikviens interesents izstādi kinoteātra “Splendid Palace” telpās var apmeklēt jebkurā laikā, kad kinoteātris ir atvērts. Apmeklējums ir bez maksas.