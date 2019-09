Žurnāls "Ir" iepriekš vēstīja, ka eksprezidents Raimonds Vējonis, kuram šajā lietā ir liecinieka statuss, varētu būt nonācis korupcijas apkarotāju uzmanības lokā tieši saistībā ar aizsardzības ministra amatu. Proti, likumsargus ieinteresējis tas, ka laikā no 2015. līdz 2018. gadam kompānija "Arčers" uzvarējusi astoņos Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izsludinātajos iepirkumos par kopumā 42 miljoniem eiro.

AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Galkins aģentūrai LETA skaidroja, ka AM pēc KNAB sāktā kriminālprocesa neveic pārbaudi atbilstoši savai kompetencei par būvniecības iepirkumiem armijai. Ne KNAB, ne Konkurences padome konkrēti AM nav sniegusi nekādu informāciju vai tās pieprasījumu saistībā ar septembra notikumiem.

Tāpat KNAB nav pieprasījis nekādus dokumentus saistībā ar būvniecības iepirkumiem no Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centra (VAMOIC). Dokumenti nav prasīti arī AM.

Ministrijas pārstāvis arī apliecināja, ka neviena amatpersona ne no AM, nedz VAMOIC nav aicināta vai devusies uz KNAB sniegt liecības.

Ministrijas ieskatā, ir aizsardzības nozarē ir izveidota caurskatāma, normatīvajos aktos noteikta iepirkumu sistēma.

Jau ziņots, ka KNAB un Konkurences padome septembra sākumā veica tiesas sankcionētas, neatliekamas izmeklēšanas darbības, pamatojoties uz aizdomām par iespējamu vismaz desmit lielāko būvniecības nozares uzņēmumu iesaisti noziedzīgos nodarījumos un Konkurences likuma pārkāpumos.

KNAB rīcībā esošie fakti liecina par iespējamu kukuļu lielā apmērā nodošanu un pieņemšanu, par iespējamu cenu saskaņošanu iepirkumos, ko izdarījuši iepirkumu pretendenti, kā arī par amatpersonu kukuļošanu ar mērķi nodrošināt uzņēmēju interešu realizēšanu ar iepirkumiem nesaistītos jautājumos.

Savukārt Konkurences padome veica izmeklēšanu par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu - aizliegtu karteļa vienošanos.

Noziedzīgie nodarījumi veikti laikā no 2015.gada sākuma līdz 2018.gada vidum. Iespējamās kukuļu summas ir no 25 000 eiro līdz vairākiem simtiem tūkstošu eiro.

Pieciem būvniekiem šajā lietā piemērots statuss - persona, pret kuru sākts kriminālprocess. Attiecīgi šāds statuss ir bijušajam SIA "Skonto Būve" valdes priekšsēdētājam Guntim Rāvim, bijušajam "Skonto būve" līdzīpašniekam Ivaram Milleram, "LNK Group" valdes priekšsēdētājam Artjomam Milovam, būvkompānijas "Arčers" un ceļu būves kompānijas "Binders" līdzīpašniekam Armandam Garkānam un uzņēmējam Mārim Martinsonam - un vienam politiķim - Valmieras mēram Jānim Baikam ("Valmierai un Vidzemei").

Liecinieka statusā šajā lietā ir arī bijušais eksprezidents Raimonds Vējonis. Viņš žurnālam "Ir" noliedzis jebkādu saistību ar šo lietu. Viņš sazvanīts uzsvēra, ka nevar komentēt KNAB uzdotos jautājumus, taču licis manīt, ka to saturs ir par citu cilvēku rīcību, nevis paša darbību.

Tāpat KNAB iztaujājis bijušo bijušais Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja vietnieku Ingmāru Līdaku. Žurnāls "Ir" rakstīja, ka liecības KNAB karteļa lietā sniedzis arī Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs (S).