Viņš norādīja, ka atbildes no uzrunātajiem četriem operatoriem tiek gaidītas šorīt. Domes priekšsēdētājs gan pauda bažas par to, ka divi mazie operatori, kas apsaimnieko aptuveni 12% no galvaspilsētas atkritumiem, varētu nebūt gatavi turpināt darbu arī pēc līguma beigām.

"12% [no Rīgas atkritumu apjoma] ir Daugavpils pilsēta. Tas arī Rīgai ir liels apjoms. Viņi jau stāsta, ka ir pārdevuši savu tehniku," atsaucoties uz SIA "Pilsētvides serviss" pārstāvja stāstīto, "Rīta panorāmā" klāstīja Burovs, piebilstot, ka otrs no mazajiem operatoriem - SIA "Lautus" - nemaz nebija deleģējis savu pārstāvi uz tikšanos.

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" jau apliecinājis Rīgas domei gatavību turpināt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā, pavēstīja kompānijā.

Kompānijā informēja, ka "Eco Baltia vide" otrdien, 10.septembra, vakarā saņēma vēstuli no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, kas, izpildot Konkurences padomes (KP) lēmumu, atsaucis iepriekš nosūtīto līguma uzteikumu. Uzņēmums, ievērojot Rīgas domes noteiktos termiņus, ir rakstiski apliecinājis, ka piekrīt līgumu turpināt un nodrošināt klientu apkalpošanu Rīgā atbilstoši līdz šim noslēgtajiem līgumiem.

"Esošajā situācijā vienīgais loģiskais risinājums ir turpināt esošos līgumus, lai nepieļautu piesārņojuma krīzi un haosu pilsētā. Ņemot vērā arī KP nostāju, šobrīd politiķiem vairs nav laika izdomāt jaunus vingrinājumus ar triecientempa sarunu procedūrām, kuru sekas ir neprognozējamas. Tāpēc atkārtoti uzsveram, ka esam gatavi strādāt saskaņā ar esošo kārtību un tas šobrīd ir optimālākais risinājums, lai nepieļautu apjomīgu vides piesārņojumu visā Rīgā. Mūsuprāt, politiķu un atbildīgo iestāžu pusē ir svarīgi nodrošināt juridisku vienprātību, lai situācijā, kad no 15.septembra turpinām pildīt līgumu, netiek apšaubīta šāda soļa leģitimitāte," sacīja "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Kompānijā arī atzīmēja, ka, turpinot pildīt līgumu ar pašvaldību, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam paliek spēkā uzņēmuma noslēgtie līgumi ar atkritumu radītājiem un uzņēmumam ir pienākums šos līgumus pildīt.

Vienlaikus Aizbalts piebilda, ka atbildīgajām amatpersonām steidzamības kārtā jārisina jautājums par tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru esošie atkritumu apsaimniekošanas operatori nebūs gatavi turpināt līgumsaistības. "Jo ātrāk būs skaidrība par situāciju Rīgā, jo ātrāk arī šie klienti varēs pārslēgt līgumus ar citu operatoru," pauda kompānijā.

Tāpat kompānijā norādīja, ka "Eco Baltia vide" ir gatava meklēt risinājumu, lai nodrošinātu arī jaunu klientu apkalpošanu un iespējami ātrākā laikā varētu šiem klientiem uzstādīt konteinerus un nodrošināt atkritumu apkalpošanu, maksimāli samazinot piesārņojuma riskus.

Rīgas mērs uzsvēra, ka esošie Rīgas atkritumu apsaimniekotāji būtu gatavi turpināt pakalpojumu sniegšanu tad, ja tiktu izsludināta sarunu procedūra un noslēgts jauns līgums par jauniem izcenojumiem. Pašvaldība to varot nodrošināt dažu dienu laikā, taču problēma tajā, ka iedzīvotāji nespēs noslēgt jaunus atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Tad, ja galvaspilsētā tiktu izsludināta ārkārtas situācija, tā kalpotu par tiesisku pamatu, lai iedzīvotājiem ļautu līgumus noslēgt arī vēlāk - jau pēc pakalpojuma saņemšanas, skaidroja Burovs.

Vienlaikus viņš atzina, ka pašvaldības rīcība būs vienāda abos gadījumos - gan tad, ja ārkārtas situācija galvaspilsētā tiks izsludināta, gan arī tad, ja netiks. Vienīgi otrajā gadījumā, vēlāk lūdzot iedzīvotājiem slēgt līgumus par jau paveiktiem darbiem, var rasties vairāki juridiski strīdi un nesaprašanās, par riskiem brīdināja Burovs.

Rīgas mērs gan vairākkārt uzsvēra, ka pašvaldība darīs visu, lai pēc 15.septembra, kad beidzas pašreizējie atkritumu apsaimniekošanas līgumi, galvaspilsēta neieslīgtu atkritumos.

Kā ziņots, valdība otrdien tomēr nespēja vienoties par ārkārtas situācijas izsludināšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā, bet aicināja Rīgas domi pildīt Konkurences padomes (KP) lēmumu.

Ministri vienojās, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzraudzīs to, kā Rīgas dome pilda KP lēmuma izpildi. Par paveikto Rīgas domei būs jāinformē VARAM, savukārt nepieciešamības gadījumā šodien varētu sasaukt valdības ārkārtas sēdi, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Valdības lēmums paredz uzticēt Rīgas domei vērsties pie visiem četriem līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem ar aicinājumu turpināt nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Rīgā. Ja Rīgas dome saņems rakstiskus apliecinājumus no operatoriem, ka viņi to nav gatavi darīt, tad dome varēs atkal vērsties pie VARAM ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli.

Kā ziņots, KP piemērojusi pagaidu noregulējumu, kas aizliedz AS "Tīrīga" slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu pēc 15.septembra.

Patlaban Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi sadarbības līgumus ar četriem uzņēmumiem - SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Pilsētvides serviss" un SIA "Lautus".