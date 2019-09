Pašlaik jautājums nonācis Konkurences padomes rokās, kas vētī, vai nepastāv kādi likuma pārkāpumi, kas liegtu "Tīrīgai" uzsākt darbību, bet "Tīrīga" turpina mudināt rīdziniekus slēgt līgumus. Interesanti, ka pagājušajā nedēļā Rīgas domes jaunievēlētais priekšsēdētājs Oļegs Burovs pēkšņi atcēla jautājuma izskatīšanu par jauno noteikumu apstiprināšanu, kas būtu attiecināmi uz "Tīrīgu". Bet žurnāls "Kas Jauns" tikmēr palūkojies, kas īstenībā varētu slēpties aiz šā grandiozā projekta.

Formāli tikai Kokorevičs

Saskaņā ar "Lursoft" datiem "Tīrīga" kā vienīgo patiesā labuma guvēju ir norādījusi uzņēmēju Gundaru Kokoreviču, kas savas saistības norāda caur SIA "CREB Rīga", SIA "Clean R" un AS "TAK Investīcijas". Kokorevičs ir arī "Tīrīgas" padomes priekšsēdētājs. Tātad formāli jaunais patiesā labuma guvējs no atkritumu apsaimniekošanas Rīgā būs Kokorevičs, bet vai tā pēc būtības ir? Pētot sīkāk, redzams, ka piektdaļa SIA "CREB Rīga" pieder SIA "Eco Baltia vide", kura nav atklājusi tās patiesā labuma guvējus, tomēr jaušams, ka šis uzņēmums ir ciešā saistībā ar citu atkritumu biznesa smagsvaru Māri Simanoviču, kas vienlaikus ir arī "Tīrīgas" padomes loceklis, tādējādi nostiprinot iespējamību par Simanoviča patiesā labuma guvēja statusu atkritumu biznesa projektā "Tīrīga".

Skandalozi slavenais uzņēmējs Martinsons tērzē ar atkritumu apsaimniekošanas un energo jomas uzņēmēju Gundaru Kokoreviču Prāta vētras koncertā Liepājā.

Vērtējot kopumā formālo Kokoreviča un Simanoviča biznesa tvērienu atkritumu biznesā, "Tīrīgas" projekts ļauj izteikt pieņēmumu par iespējamu karteļa vienošanos, kas nostiprinātu monopola stāvokli Rīgas atkritumu apsaimniekotāju biznesā. Vai starp atkritumu apsaimniekotājiem pastāv iespējama karteļa vienošanās, protams, jāvērtē Konkurences padomei. Tāpat Konkurences padomei būtu jāizvērtē, vai radītais monopola stāvoklis ir pieņemams no brīvas konkurences apstākļu viedokļa.

Kokorevičs, Šķēle un Šlesers

Lai nu kā tur būtu ar Simanoviču un viņa pārstāvēto uzņēmumu patiesā labuma guvējiem, "Kas Jauns" interesantāk šķita jautājums, vai norādītais Kokorevičs no tiesas ir īstais patiesā labuma guvējs. Kā minēts, Kokorevičs savu saistību ar "Tīrīgu" ir norādījis caur mātesuzņēmumiem SIA "Clean R" un AS "TAK Investīcijas". Papētot šīs māteskompānijas un tajās esošajās amatpersonas, secināms, ka Kokorevičs izteikti uzticas Harijam Krongornam un Jānim Bērziņam. Krongorns ir gan padomes loceklis SIA "Clean R", gan arī padomes priekšsēdētāja vietnieks AS "TAK Investīcijas". Tāpat abos šajos uzņēmumos kā trešais padomes loceklis darbojas Jānis Bērziņš. Tātad Kokorevičam bez Krongorna un Bērziņa akcepta nav iespējas nomainīt šo uzņēmumu valdes locekļus, līdz ar to puiši saskanīgi un ilgstoši trijatā pārvalda milzu peļņu nesošos atkritumu biznesa uzņēmumus.

Apsūdzētais finanšu konsultants Harijs Krongorns pirms tiesas sēdes Rīgas apgabaltiesā, kurā pēc gandrīz septiņus gadus ilgiem tiesu darbiem tiks pasludināts pirmās instances spriedums tā dēvētajā digitālās televīzijas krimināllietā. (Foto: LETA)

Kāpēc tāda uzticība Krongornam un Bērziņam? Zināms, ka Krongorns ir Andra Šķēles finansists un uzticamības persona, kurš pat stājās tiesas priekšā Digitālgeitas lietā un kādu laiku pavadīja apcietinājumā. Savukārt Bērziņš ir Aināra Šlesera uzticamības persona, kurš ieņem padomes priekšsēdētāja amatu AS "MCH Investīcijas", kurā valdes loceklis ir Ainārs Šlesers, un šā uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir Šlesera dēls Edvards. Vai Krongorna un Bērziņa izvēle uzņēmumu padomēs saistāma ar Šķēles un Šlesera interesēm atkritumu biznesā, tas, protams, zināms vien pašam Kokorevičam. Tomēr atzīstams ir fakts, ka tik lielā biznesā uzņēmumu padomei izteiktā uzticība nevar būt nejauša.

Par oligarhiem dēvētie uzņēmēji Ainārs Šlesers un Andris Šķēle. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Iepriekšējā pieredze ar "Rīgas siltumu"

Pat ja pieņemam, ka Kokorevičs naivi uzticas Šķēles un Šlesera uzticamības personām atkritumu biznesā, tomēr nav noslēpjams, ka Kokorevičs jau pirms atkritumu apsaimniekošanas biznesa uzsākšanas ir aktīvi piedalījies enerģētikas jomā. Ja var ticēt „oligarhu sarunām”, tad savulaik arī Kokorevičs bijis Šlesera viesis viesnīcā "Rīdzene", kurā ar Šleseru apsprieda Latvijas likteni. Tolaik sarunās vīri tērzēja ne tikai par Šlesera un Šķēles plāniem kopīgi startēt vēlēšanās, bet arī par jautājumu, kā iegūt kontroli pār AS "Rīgas siltums", īstenojot publiskās un privātās partnerības projektu starp "Rīgas siltumu" un Kokorevičam piederošo SIA "Enerģijas risinājumi".

Kokorevičs kopā ar "Rīgas siltumu" nodibināja SIA "Rīgas BioEnerģija", lai celtu šķeldas katlumāju. Interesanti, ka tolaik SIA "Rīgas BioEnerģija" katlumājas būvnieks bija vairākos kriminālprocesos figurējošajam Mārim Martinsonam piederošā SIA "Velve", kura katlumāju uzcēla par 16,5 miljoniem eiro. Pēc katlumājas uzcelšanas Kokorevičs savu uzņēmuma daļu pārdeva AS "Rīgas siltums". Darījums teorētiski notika, "Rīgas siltumam" realizējot pirmpirkuma tiesības, tomēr palika jautājums, vai tā nebija klasiska shēma, kā "Rīgas siltums" varētu nopirkt, bet Kokoreviča uzņēmums izdevīgi varētu pārdot SIA "Rīgas BioEnerģija". Pēc šā darījuma žurnālisti skandalēja, bet Kokorevičs, ieņemot tautas parunas „suņi rej, bet karavāna dodas uz priekšu” taktiku, jau ķērās klāt jaunam publiskās un privātās partnerības projektam "Tīrīga". Vai SIA "Getliņi EKO", tāpat kā AS "Rīgas siltums", pēc laika atpirks privātā partnera daļas, rādīs laiks.

Par ko ir stāsts?

"Getliņi EKO" ir noslēdzis 686,3 miljonu eiro vērtās Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās un privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzinis SIA "CREB Rīga", ko izveidojuši divi vides pakalpojumu sniedzēji – SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide". Atbilstoši publiskās un privātās partnerības procesam konkursa uzvarētājs nodrošinās Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus.

Jūnija sākumā "Getliņi EKO" un "CREB Rīga" Uzņēmumu reģistrā reģistrējušas kopsabiedrību "Rīgas vides pakalpojumi", lai saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu atkritumu šķirošanas risinājumus. Vēlāk uzņēmuma nosaukums mainīts uz "Tīrīga".

