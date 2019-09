Viņš norādīja, ka RNP dzīvokļu īpašniekiem maksājumu veikšanai piedāvā iespēju izvēlētie Latvijas lielākās kredītiestādes - AS "Swedbank", AS "Citadele banka", AS "SEB banka", AS "Luminor Bank" AS un arī "PNB banku".

"Kopumā "PNB bankā" bija uzglabāti 2476 klientu naudas līdzekļi, kuru apmērs nepārsniedz garantētās noguldījumu atlīdzības robežas," norāda Leiškalns, kopēju klientu noguldījumu summu gan neminot.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam un saistībā ar bankas finanšu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, RNP patlaban strādājot ar katra klienta interešu pārstāvību.

Pēc Leiškalna teiktā, lielākā naudas summa "PNB bankā" uz vienu klientu ir 28 000 eiro, bet vairumam klientu naudas līdzekļu apjoms svārstās robežās no dažiem centiem līdz pāris tūkstošiem eiro.

Paša uzņēmuma naudas līdzekļi esot izvietoti citās Latvijas kredītiestādēs.

Kā ziņots, Valsts garantētajās atlīdzībās "PNB bankas" klientiem izmaksāti jau 110 miljoni eiro, kas ir 39,4% no visas izmaksājamās summas, aģentūrai LETA pavēstīja bankā "Citadele", kas veic garantēto noguldījumu izmaksas "PNB bankas" klientiem.

Līdz šim savus finanšu līdzekļus ir saņēmuši 22 500 "PNB bankas" klienti.

Kopumā garantētajās atlīdzībās "PNB bankas" klientiem nepieciešams izmaksāt apmēram 279 miljonus eiro.

Tikmēr Rīgas domes atbildīgie departamenti nav informēti par savu kapitālsabiedrību noguldījumiem "PNB Bankā", aģentūrai LETA norādīja pašvaldībā.