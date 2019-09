Trīs pēdējie konkursi ar dažu nedēļu pieteikšanās termiņu tika sludināti īsi pirms gadumijas, un vienīgā pretendente tajos bija Agra Amerika firma. Savukārt bijušais Rīgas vicemērs, tagad Eiropas Parlamenta deputāts Andris Ameriks apgalvo, ka viņam ar to neesot nekāda sakara.

Kad toreizējā Rīgas vicemēra Andra Amerika dēls Agris 2013.gada vasarā bija tikko ievēlēts Rīgas domē, viņš “de facto” stāstīja: “Ir daudz darāmā tieši IT jomā Rīgā. Ja mēs runājam par e-pakalpojumiem, par Rīgas portālu, par digitālo Rīgu, par datu pieejamību. Par tām visām lietām ļoti daudz ko var strādāt un darīt, un es redzu arī tiešām sevi tur.” Toreiz sarunā viņš gan piemirsa vai neuzskatīja par svarīgu pieminēt to, ka viņam IT jomā jau ir saistība ar kādu Rīgai būtisku struktūru – Rīgas brīvostu.

2013.gada sākumā Rīgas brīvostas pārvaldnieks noslēdza ar Agrim Amerikam piederošo firmu “Creative IT development” līgumu par Rīgas brīvostas mājaslapas uzturēšanu par 3200 eiro mēnesī bez PVN. Pakalpojuma sniedzējs tika meklēts cenu aptaujā, piedāvājumu nosūtot trīs firmām, un Amerika firmas piedāvātā cena izrādījusies labākā.

Tomēr nav skaidrs, kā Rīgas brīvostas IT departaments varēja iedomāties, ka šī nelielā firma vispār jāaicina. Agris Ameriks to kā viena lata uzņēmumu “Ameri ECO” bija nodibinājis gadu iepriekš, bet 2012.gada oktobrī nosaukumu mainīja uz “Creative IT development”. Nākamajā konkursā 2014.gada vasarā – atkal aptaujas procedūrā – piesakās arī divi nozarē pazīstami uzņēmumi (“Lattelecom Technology” un “Datu sistēmas”), bet Agra Amerika firmas piedāvājums atkal izrādās nedaudz labāks.

Kopš 2016.gada mājaslapas uzturētāju Rīgas brīvosta meklē atklātā iepirkuma procedūrā. Tomēr iepirkumi tiek izsludināti tikai brīvostas mājaslapā, tas notiek ap Ziemassvētkiem un piedāvājuma sagatavošanai ir vien 20 dienas. Trīs reizes Agra Amerika firma “Creative IT development” pieteicās kā vienīgais pretendents un arī uzvarēja. Pēdējo reizi līgums tika noslēgts uz diviem gadiem – līdz 2020.gada februārim. Summa ir tikai nedaudz mazāka par 75 tūkstošiem eiro – līdz šim slieksnim brīvostas pārvaldniekam līgumi nav jāsaskaņo ar valdi. Tās sastāvā ir astoņi locekļi, no kuriem puse pārstāv Rīgas pašvaldību, bet otra puse – ministrijas.

Sniegt interviju klātienē, lai skaidrotu šos savas firmas panākumus, Agris Ameriks nepiekrīt, jo negribot filmēties. Sastopams viņš nav arī “Creative IT development” juridiskajā adresē, kas reģistrēta dārgā dzīvoklī “Rīdzenes rezidencē” Vecrīgā, tomēr ir gatavs komentārus sniegt telefonsarunā: “Es negribētu teikt, ka man personīgi nebija pieredze. Iespējams, uzņēmumam pašam nebija liela pieredze vēl uzkrāta, bet personīgi man ir bijusi pieredze, arī strādājot lielos uzņēmumos, un man pieredze dažādos IT projektos bijusi diezgan plaša arī pirms kļūšanas par Rīgas domes deputātu.”

Paskaidrot, kā un kāpēc sadarbība ar Agra Amerika firmu uzsākta, nespēja arī Rīgas brīvostā. “Kolēģi no IT departamenta, kas savas kompetences ietvaros 2013. gadā pieņēma lēmumu par konkrētu pretendentu izvēli, vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Rīgas brīvostas pārvaldi. Grūti šobrīd noskaidrot viņu motīvus un izprast, kāds bija IT tirgus 2013. gadā,” atbildēja brīvostas Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas pārstāve Inga Šabovica.

Vai darbinieku motivēšanā tieši vai netieši, piemēram, caur Rīgas brīvostas pārvaldnieku, varētu būt iesaistīts toreizējais brīvostas valdes priekšsēdētājs un Agra Amerika tēvs Andris Ameriks, noskaidrot neizdodas. “de facto” mēģinājumus iegūt viņa viedokli par to, ka dēla firma vairākus gadus sniedza brīvostai pakalpojumus, Andris Ameriks dažas dienas ignorēja, līdz atsūtīja lakonisku e-pastu: “Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visu nepieciešamo informāciju jūs varat saņemt Rīgas brīvostas pārvaldē vai arī no paša darbu izpildītāja! Manuprāt, nav lietderīgi tērēt jūsu resursus, aptaujājot vēl lielu skaitu cilvēku, kuriem ar to nav sakara!”

Tikmēr Agris Ameriks tēva ietekmi uz savas firmas dalību brīvostas iepirkumos noliedz: “Protams, ka esmu informējis, bet es esmu informējis tikai pēc fakta. Es neesmu ne prasījis, vai es drīkstu piedalīties, vai vēl kādu jautājumu. Es pēc fakta esmu informējis arī savu tēvu par to, ka es sniedzu Rīgas brīvostai IT pakalpojumus.”

Vaicāts, vai tēvs nav aicinājis iepirkumā nepiedalīties, lai tas neizskatītos pēc interešu konflikta, Agris Ameriks atbild noraidoši: “Mēs visi esam pieauguši cilvēki – gan tēvs, gan es. Līdz ar to es uzskatu, ka es pats spēju pieņemt lēmumu par to, ko es vēlos darīt un ko es nevēlos darīt.”

Lai gan Agris Ameriks par Rīgas brīvostas mājaslapu rūpējas jau gandrīz 7 gadus un darīja arī laikā, kad bija Rīgas domes deputāts, no pašvaldības pārstāvjiem brīvostas valdē par to zinājis esot vien Ameriku ģimenes draugs Mihails Kameņeckis, Rīgas domes deputāts no “Saskaņas”: “Es varu vienkārši pateikt, ka par mājaslapu valde nelemj, bet mājaslapa brīvostai ir ļoti laba un ļoti kvalitatīva. Tas ir viss, ko es varu jums pateikt. (..) Privātu sarunu rezultātā, jā, Agris man teica, ka viņš esot tur iesaistīts. Un es neko sliktu tur neredzu.”

Citi “de facto” aptaujātie Rīgas brīvostas valdes locekļi par to, kurš apkalpo brīvostas mājaslapu, neesot zinājuši. “Tik smalki to informāciju uzzināju tieši no jums šodien, bet mājaslapa strādā, strādā tādā veidā, kā bija no tās prasīts. Līdz ar to īpaši uzdot papildu jautājumus pārvaldniekam... Ja rastos jautājums, kāpēc tā nestrādā vai strādā nepareizi vai slikti, tad, protams, būtu jautājumi,” spriež Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks (NDF).

Pārsteigts par šiem līgumiem ir arī Rīgas domes opozīcijas pārstāvis Viesturs Zeps (LA): “Tas, ko jūs man stāstāt, vedina uz tādu ļoti aizdomīgu procedūru, bet es nemācēšu šodien pateikt. Papētīšu to uzņēmumu, pārjautāšu, kas tur ir bijuši par dokumentiem, cik liels tas līgums īstenībā ir bijis un kāpēc tas tā ir noticis.”

Savukārt nupat Rīgas brīvostas valdē ieceltais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) norāda, ka vēl nav piedalījies nevienā valdes sēdē, tāpēc par šiem līgumiem neko nezinot. Tomēr viņš joprojām ir kvēls partijas “Gods kalpot Rīgai” līdera Andra Amerika aizstāvis: “Es ļoti labi zinu Andri Ameriku, un es zinu, ka viņš no kaut kādām tādām lietām, kur parādās vai viņa radinieki vai radinieku intereses, absolūti rezervējas, absolūti. Šeit es esmu pārliecināts, ka šeit Andrim Amerikam, kā bijušajam arī brīvostas valdes priekšsēdētājam, nav absolūti nekādas vēsturiskās lomas. Par šo es esmu pārliecināts.”

Burovs, kurš drīzumā varētu kļūt par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju, gan sola, ka jautājums par mājaslapu būs viens no pirmajiem, par ko viņš jaunajā amatā painteresēsies.