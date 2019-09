Ģenerāle Spure pērn ienākumos deklarējusi 81 812 eiro, bet VP Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks ģenerālis Juris Šulte deklarējis 75 260 eiro ienākumus. Latvijas militārais pārstāvis NATO un Eiropas Savienībā (ES) ģenerālmajors Juris Zeibārts deklarējis 68 802 eiro ienākumus.

Savukārt VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšniekam, ģenerālim Artim Velšam pērn bijuši 65 461 eiro ienākumi, bet Baltijas Aizsardzības koledžas komandants ģenerālmajors Andis Dilāns pērn saņēmis 64 868 eiro. Savukārt vispieticīgākie ienākumi bijuši Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba priekšnieka vietniekam brigādes ģenerālim Georgam Kerlinam, kurš deklarējis 37 509 eiro.

Vairāki armijas un iekšlietu dienestu ģenerāļi vairs nav aktīvajā dienestā, līdz ar to viņiem deklarācijas nav jāiesniedz. Tomēr ir vairāki augsti bijušie virsnieki, kuri pēc aiziešanas no aktīvā dienesta strādā amatpersonas statusā, piemēram, Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks, bijušais Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins, Latvijas vēstnieks Kazahstānā, bijušais NBS komandieris un atvaļinātais ģenerālmajors Juris Maklakovs, pašreizējais Aizsardzības ministrijas Izpildsekretārs militāro spēju attīstības jautājumos, atvaļinātais brigādes ģenerālis Juris Kiukucāns un Aizsardzības ministra padomnieks, atvaļinātais ģenerālleitnants un bijušais NBS komandieris Raimonds Graube.

Voina ienākumi pērn bijuši 130 103 eiro, līdz ar to viņš aizvadītajā gadā pārliecinoši ieņēmis pelnošākās amatpersonas statusu starp bijušajiem un esošajiem pašiem augstākajiem virsniekiem.

Latvijas armijas augstākie virsnieki ir brigādes ģenerālis, ģenerālmajors un ģenerālleitnants, bet attiecībā uz jūras spēkiem - flotiles admirālis, kontradmirālis un viceadmirālis. Daļa no armijas amatpersonām tikai šogad vai pagājušā gada nogalē kļuvušas par augstākajiem virsniekiem.

NBS komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš pērn algā saņēmis 45 680 eiro un vēl 100 eiro viņam samaksāti pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).

Apvienotā štāba priekšnieks, brigādes ģenerālis Imants Ziediņš pērn algā saņēmis 44 200 eiro. Viņam ir 54 379 eiro liels parāds.

Ziediņa vietnieks, brigādes ģenerālis Georgs Kerlins pērn algā saņēmis 37 373 eiro un vēl 136 eiro pabalstā. Kerlinam ir 45 536 eiro lielas parādsaistības.

Bijušais Apvienotā štāba priekšnieks Ivo Mogiļnijs, kurš nesen kļuva par Latvijas militāro pārstāvi NATO un ES, šajā amatā pērn algā saņēmis 45 969 eiro. Bezskaidrā viņš uzkrājis 34 000 eiro.

Bijušais Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš, kurš patlaban dienestu turpina Daudznacionālās divīzijas štāba "Ziemeļi" komandiera vietnieka amatā, pērn algā saņēmis 42 608 eiro. Viņam ir 56 694 eiro lielas parādsaistības. Bankās viņš uzkrājis 29 946 eiro.

Bijušais Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris, brigādes ģenerālis Ilmārs Atis Lejiņš, kurš dienestu turpina NATO Transformācijas pavēlniecības štāba priekšnieka otrā vietnieka NATO Apvienoto spēku spēju attīstības jautājumos amatā ASV, pērn algā saņēmis 41 425 eiro. Tāpat viņš saņēmis 1200 eiro kā ienākumu no saimnieciskās darbības un komercdarbības.

Lejiņam ir 90 000 Zviedrijas kronu (8508 eiro) lielas parādsaistības. Lejiņš par brigādes ģenerāli kļuva tikai šovasar.

Baltijas Aizsardzības koledžas komandants ģenerālmajors Andis Dilāns pērn algā no Aizsardzības ministrijas saņēmis 63 528 eiro. No Lauku atbalsta dienesta Dilāns saņēmis 1340 eiro. Dilānam ir 27 793 eiro lielas parādsaistības. Bankā un skaidrā naudā amatpersona uzkrājusi 28 163 eiro.

Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis pērn algā saņēmis 48 339 eiro un vēl 1003 eiro pabalstā. Bankā viņš uzkrājis 18 330 eiro.

Ģenerālmajors, bijušais militārais pārstāvis NATO un ES Juris Zeibārts pērn algā no Aizsardzības ministrijas (AM) saņēmis 68 802 eiro, bet bankās bija uzkrājis 11 190 eiro. Zeibārta parādsaistības veidoja 6920 eiro. Aģentūra LETA AM noskaidroja, ka Zeibārts atrodas NBS komandiera rīcībā. Plānots, ka septembrī viņš atvaļināsies no dienesta, jo sasniedzis aktīvā dienesta pildīšanai normatīvajos aktos noteikto maksimālo vecumu.

Iekšlietu resorā ir septiņi ģenerāļi, un šajā resorā ģenerālis ir augstākā dienesta pakāpe.

Valsts lielākās izmeklēšanas iestādes - VP - priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis pērn algā saņēmis 54 308 eiro. Algā par darbu Juridiskajā koledžā viņš saņēmis 2511 eiro, bet 394 eiro - no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra. VP priekšnieka parādsaistības veidoja 18 855 eiro, savukārt bezskaidrā naudā viņš uzkrājis 71 517 eiro.

VP priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs, kurš par ģenerāli kļuva šogad maijā, pērn ienākumos guvis 65 461 eiro. Lauvas tiesu viņa ienākumu veidojusi alga VP un VP koledžā.

VP Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks ģenerālis Juris Šulte pērn algā saņēmis 57 362 eiro, bet 17 898 eiro saņēmis no īpašuma pārdošanas. Tāpat viņš deklarējis 121 347 eiro parādsaistības. Bankā amatpersona uzkrājusi 6669 eiro.

Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, kurš par ģenerāli kļuva pagājušā gada nogalē, ienākumos saņēmis 56 753 eiro, no kuriem, piemēram, 42 499 saņemti algā, savukārt 10 000 eiro dāvinājumā no sievas auto iegādei. Pujāta parādsaistības veidoja 60 036 Šveices franki (54 395 eiro). Aizdevumu amatpersonai nav.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir trīs ģenerāļi - VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš un vietnieki Intars Zitāns un Kristaps Eklons.

Āboliņš algā saņēmis 56 201 eiro, bet viņa parādsaistības veidoja 33 659 eiro.

Zitāna ienākumi pērn bija 48 075 eiro, no kuriem 46 824 eiro saņemti algā. Bankās viņš uzkrājis 10 166 eiro, savukārt parādsaistības bijušas 10 410 eiro.

Eklons pērn algā saņēmis 47 837 eiro un guvis vēl 258 eiro lielus ienākumus.

IeVP priekšnieces Spures pagājušā gada ienākumus veidoja algā saņemtie 60 594 eiro, kā arī 6000 eiro par nekustamā īpašuma pārdošanu. Vēl 14 708 eiro Spure saņēmusi mantojumā, bet 510 eiro - kā pabalstu no VSAA.