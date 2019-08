Rīgas pašvaldība arī nākamgad vasaras brīvlaikā nodarbinās jauniešus

Sanāksmes laikā NVA pārstāve Kristīne Stašāne informēja, ka projektā „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs” šogad tika izveidotas 6926 darba vietas, iesaistot 732 darba devējus. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad interese bija ļoti liela, jo strādāt vēlējās 10825 jaunieši.

„Rīgas domes Īpašuma departaments jau piekto gadu pēc kārtas piedalās NVA īstenotajā skolēnu nodarbinātības pasākumā. Šovasar departamentā ir nodarbināti 105 jaunieši ne tikai no Rīgas izglītības iestādēm, bet arī no citām Latvijas pilsētām, kuri veic projektu asistenta un arī arhivāra pienākumus. Šo piecu gadu laikā departaments dalījies pieredzē ar vairāk nekā 400 jauniešiem. Esam saņēmuši ļoti lielu interesi no jauniešiem, kas vēlas apgūt pieredzi pašvaldībā, tāpēc plānojam jau šogad starp Rīgas skolām izsludināt ideju konkursu „Manas idejas top Rīgā”, kurā jauniešiem būs iespēja prezentēt savu nākotnes redzējumu, ko uzlabot savā pilsētas apkaimē, skolas vai mājas apkārtnē. Balvā būs garantēta iespēja strādāt vasaras brīvlaikā departamentā un savu ideju arī īstenot,” klātesošos informēja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Jaunieši, kuri šovasar ir nodarbināti Rīgas domes Īpašuma departamentā, pasākumā dalījās ar savu pieredzi par darbu departamentā un bija izveidojuši asprātīgus videoklipus, kurus prezentēja Rīgas domes sēžu zālē.

NVA arī informēja, ka visvairāk jauniešu strādāja vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumos, kā arī administratīvajos un apkalpojošajos dienestos. Viņi strādāja arī uzņēmumos, kas sniedz veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus un nodrošina transporta vai uzglabāšanas pakalpojumus.

Dalībai projektā šogad NVA saņēma arī citu pašvaldību vai to iestāžu pieteikumus. Vislielāko darba vietu skaitu, kopumā 105, šogad pieteica Rīgas domes Īpašuma departaments.

Arī privātie uzņēmēji šogad bija izveidojuši darba vietas jauniešiem, un lielākie no bija SIA „Maxima Latvija” ar 666 darba vietām, SIA „Premiere Restaurants Latvia” ar 251 vietām AS „Lido” ar 149 darba vietām, starptautiskā lidosta „Rīga” ar 133 darba vietām. Jaunieši strādāja par viesmīļiem, pārdevēju palīgiem, palīgstrādniekiem, sezonas strādniekiem, uzkopšanas darbu meistariem, lidostas pasažieru apkalpošanas aģentiem, arhivāriem, pat par lidostas aviodrošības darbiniekiem un pavāru palīgiem.