6. sezonu RīgaTV 24 kanālā aizsāks pavisam jauns un līdz šim neredzēts raidījums "Ceļā uz pārliecību"! Raidījuma gaitā dažādi sabiedrībā zināmi cilvēki skatītājiem atklās savus slēptākos pārdzīvojumus un kompleksus, kas radušies sadzīvojot ar dažādām nepilnībām viņu izskatā. Rētu noņemšana, krunku izlīdzināšana, ādas tonusa uzlabošana, lieko tauku atsūkšana - estētiskā medicīna mūsdienās spēj visu!

Sezonas laikā skatītājiem būs iespēja just līdzi tādām sabiedrībā zināmām personām kā Signei Meirānei, Agnesei Zeltiņai, Tomam un Laurai Grēviņiem, Indrai Salcevičai, Roberto Meloni un kopā ar viņiem pieredzēt vairāk nekā 10 dažādas procedūras izskata uzlabošanai!

Raidījums tapis sadarbībā ar Veselības Centru 4 un ēterā būs redzams jau no 14. septembra katru sestdienu plkst. 21:30 kanālā RīgaTV 24.

Vēl viens papildinājums RīgaTV 24 programmā būs raidījums “Bez komentāriem”. Kā zināms, 90% no RīgaTV 24 veidotā satura ir oriģinālraidījumi, kas kļuvuši sabiedrībā iemīļoti pateicoties neskaitāmo raidījumu viesu atsaucībai un viedokļu bagātīgumam! Viedokļi ir tik daudz un dažādi, tāpēc, lai nepalaistu garām interesantākos no tiem, ik nedēļu 25 minūšu garumā apkoposim populārākos un spēcīgākos kā viesu, tā skatītāju viedokļus no dažādiem RīgaTV 24 raidījumiem par aktuālāko nedēļas tēmu!

Raidījumu “Bez komentāriem” skaties RīgaTV 24 ēterā no 7. septembra sestdienās plkst. 21:00 ar atkārtojumiem svētdienās plkst. 13:00!

Kanāls RīgaTV 24 vienmēr padziļināti seko līdzi politiskajiem notikumiem un laikā, kad Krievija veido informatīvo karu pret Eiropas valstīm, ir svarīgi stiprināt vietējo mediju pieejamību pierobežā un iedzīvotājiem piedāvāt Latvijā veidotu saturu, kas vēsta par latgaliskām un latviskām vērtībām.

Iedzīvotājiem pierobežā bez maksas pieejami deviņi Krievijas un pieci Baltkrievijas televīzijas kanāli, taču Latvijā veidotās televīzijas programmas bieži vien šos iedzīvotājus nesasniedz.

Ar kvalitatīvu vietējo saturu ir iespējams ieinteresēt skatītājus un cīnīties ar kaimiņvalstu medijiem, tāpēc ar jauno sezonu RīgaTV 24 ir apņēmības pilns stiprināt Latvijas informatīvo telpu pierobežā – caur raidījumu “Top Latgale” uzrunāt vietējos iedzīvotājus un stāstīt par notiekošo Latgalē un visā Latvijā.

Raidījums “Top Latgale” ēterā būs redzams jau no 2. septembra katru darba dienu plkst. 20:00.

Papildinājumu piedzīvos arī visu iemīļotais raidījums “Vēlais ar Streipu”. Jaunajā sezonā žurnālists Kārlis Streips turpinās pārsteigt ar sava prāta asumu – skatītājiem stāstot par svaigākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē, iepazīstinot ar karstākajām Twitter diskusijām un asprātīgākajām karikatūrām, kā arī pavisam jaunu rubriku – “Šodien suminām”. Rubrikā kopā ar skatītājiem sumināsim kādu interesantu personību, kas attiecīgajā dienā svin dzimšanas dienu un ar saviem darbiem ir mainījis cilvēku uzskatus vai pat viņu dzīves! Rubrika “Šodien suminām” ēterā būs redzama no 9. septembra.

Raidījums “Vēlais ar Streipu” kā ierasts ēterā redzams katru darba dienas vakaru plkst. 22:00.