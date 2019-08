Ventspilnieki karstajā laikā sūdzas VVD par dažādām smakām

Ventspilī pēdējo dienu laikā ir novērots lēns mainīga virziena vējš, kurš bieži iegriezās ziemeļu un ziemeļrietumu virzienā, pūšot no Ventspils ostas termināļiem uz pilsētas pusi. Tas radīja īslaicīgus labsajūtas traucējumus tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem, tādēļ VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) saņēma vairākas sūdzības par smakām pilsētā.

25.augustā, pārbaudot sūdzības par naftas produktu smakām, vides inspektori konstatēja vieglu, periodisku mazutam raksturīgu smaku, kas nerada traucējumus.

Sazinoties ar AS "Ventbunkers" dispečeru, tika noskaidrots, ka uzņēmums veic mazuta noliešanu no dzelzceļa vagoncisternām, bet jau paši ir konstatējuši, ka mainīsies vēja virziens uz ziemeļrietumiem, kas pūš virzienā no termināļa uz pilsētu, un ir pieņēmuši lēmumu samazināt sūkņu jaudu. Rezultāta smaka pēc stundas vairs nav tikusi konstatēta.

Arī 27.augustā, kad VVD Ventspils RVP saņēma sūdzības par naftas produktu smakām, uzņēmumā "Ventbunkers" notika mazuta noliešana no vagoncisternām. Smaka varēja rasties, atverot cisternu vākus, jo cisternās esošais mazuts bija uzsilis un zalvveida izmešu veidā nonāca vidē. Tā kā vāku atvēršana bija īslaicīga, tad arī smaka, kas izplatījās, nebija traucējoša. Vides inspektors konstatēja smaku īsā 10 - 15 minūšu ilgā periodā.

Veicot smaku pārbaudes, tiek izskatīti arī mēraparātu "e-deguns" rādītāji un secināts, ka pilsētas publiskajās teritorijās uzstādītie monitori pārsniegumus - piecas smaku vienības - nav reģistrējuši.

25.augustā un 27.augustā VVD Ventspils RVP saņēma iedzīvotāju sūdzības par rapšu eļļas smaku. Uzņēmums SIA "BioVenta", kas iegūst eļļu no rapša sēklām, tās vispirms žāvējot, bija uzsācis kārtējo ražošanas ciklu un, neraugoties uz pašlaik uzņēmumā pieejamajām tehnoloģijām, nespēja pilnībā novērst smaku emisiju.

Uzņēmums patlaban veic temperatūras pazemināšanu, rapšu sēklas žāvējot, kas nedaudz samazina smaku emisiju, un strādā pie iespējamo tehnoloģiju izpētes, kas uzlabotu un modernizētu ražošanas procesu.

VVD Ventspils RVP ir rekomendējusi uzņēmuma "BioVenta" pārstāvjiem iepazīties ar citu Ventspils uzņēmumu pieredzi, kuros patlaban ir iespējams novērtēt jau uzstādīto smaku emisiju samazināšanas iekārtu darbību.