LETA

Rīgas Sociālais dienests sniedz nepieciešamo palīdzību PNB bankas klientiem

Rīgas Sociālais dienests (RSD) jau no piektdienas, 16. augusta, sniedz nepieciešamo palīdzību rīdziniekiem, kuriem ir konti AS „PNB Banka” un kuri nevar piekļūt saviem naudas līdzekļiem. Par to otrdien, 20. augustā, Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteju informēja Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji.