Vairāki Kolkas un Dundagas iedzīvotāji portālamJauns.lv stāstīja, ka pašreizējā novada dome no Pinkena vēlējās atbrīvoties personiskas nepatikas dēļ, nevis neizdarītu darbu vai pārkāpumu dēļ, jo viņa darbs vērtējams tikai pozitīvi.

Aiz matiem pievilkti pārkāpumi

Jauns.lv jau rakstīja, ka 9. augustā dažu stundu laikā tika sasaukta Dundagas novada domes sēde, lai no amata atstādinātu Pinkenu, kurš Kolkas pagastu veiksmīgi vadījis aptuveni desmit gadus. Pašvaldības pozīcijas neapmierinātība ar Pinkenu, pēc visa spriežot, ir saistīta ar viņa vēršanos pret nelikumībām Dundagas domē. Viņš publiski sūdzējies, ka pašvaldībā nav izveidota Ētikas komisija, izmantojot jaunās likumdošanas iespējas, rakstījis trauksmes ziņojumu par pārkāpumiem pašvaldībā un norādījis uz citām neizdarībām, tādējādi traucējot „mierīgi dzīvot” domes priekšsēdētājam Aldim Feltam un izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei.

Izpilddirektore, lai pieprasītu no amata atbrīvot Pinkenu, atradusi formālus, „aiz matiem pievilktus iemeslus” - kādas atbildes uz vēstuli vai paskaidrojuma sniegšanas termiņa neievērošana, neatbilstošu izglītību, ierašanos darbā atvaļinājuma laikā, “traucē darbu” un tamlīdzīgi. Pārkāpumu sarakstā nebija minēts, ka Pinkens būtu izdarījis kādus citus, daudz “smagākus” pārkāpumus, piemēram, zadzis, pieprasījis kukuli, ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli un tamlīdzīgi.



Ne domes priekšsēdētājs, ne Dundagas izpilddirektore portālam Jauns.lv nevēlējās komentēt Pinkena atstādināšanas iemeslus. Vien noteica, lai lasot domes sēdes protokolu – tur viss rakstīts. Domes sēde beigu galos Pinkenu pēc karstām debatēm no darba ar piecām balsīm par un četrām pret atbrīvoja: novada domē pārstāvēti trīs politiskie spēki – vēlētāju apvienības “Mūsu cilvēkiem”, “Strādāsim kopā” un “Mūsu novadam” (pieci no deviņiem mandātiem pieder pozīcijai – “Mūsu cilvēkiem”).

Ar dažādiem grabināmiem pret Dundagas domi

Pinkens ir liela autoritāte gan līvu, gan Ziemeļkurzemes latviešu vidū. Vietējie viņu neuzskata vis par domes darbinieku, bet gan sabiedrības līderi. Pinkenu par Kolkas vadītāju izvēlējas kolcenieku sanāksmē pirms desmit gadiem, kad tika lemts par Kolkas un Dundagas apvienošanu vienā novadā. Viņš ir devis neatsveramu ieguldījumu līvu kultūras (Kolkas pagastā ietilpst lībiešu galvaspilsētas – gan Mazirbe, gan Kolka) nostiprināšanā, Kolkasraga tūrisma attīstībā un vietējās infrastruktūras attīstībā.

Tagad vietējie viņa atbalstam rīko protesta gājienu. Kolkas iedzīvotāja, reklāmista Ērika Stendzenieka uzsaukumā ikviens aicināts 22. augustā deviņos no rīta pulcēties Dundagā:

„Visi, kurus kaitina pašreizējās domes gulšņāšana, līdz smalkumiem izkoptā nekā nedarīšana, mostieties. Ir jau rīts! Kolceniek, dundzaniek un visi pārējie, kam rūp Dundagas novadā notiekošais, - neesi vienaldzīgs! Tev ir dota iespēja saskaņā ar demokrātiskas valsts principiem brīvi paust savu viedokli par notiekošo tumsonību Dundagas novada domē. Izmanto to!

Mērķis: Dundagas novada iedzīvotāju viedokļa, nostājas un brīvas gribas paušana par Dundagas novada domes vadības stilu un pašvaldības attīstības virzieniem, kā arī paust atbalstu Aldim Pinkenam kā izcilam, tautā mīlētam Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam un attīstītājam. Sākums 9.00 pie Krokodila pieminekļa. Ap 10.00 sākas demonstrācijas gājiens cauri Dundagas centram. Gājiens turpinās ar sapulci un piketu pie Dundagas novada domes ēkas, kurā notiek domes kārtējā sēde.

Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi plakātus, kuros pauž savu nostāju atbilstoši demonstrācijas mērķim; bungas un dažādus grabināmos, skaņu efekta radīšanai”.

Mietpilsoņu skaudība

Pret Dundagas domes patvaļu vietējie protestēja arī 9. augusta domes sēdē, uz kuru bija ieradušies Pinkena atbalstītāji. Piemēram, pazīstamā folkloriste Helmī Stalte aicināja cienīt tos īpašos, kas ir savā vietā un laikā: „Nav mums daudz tādu cilvēku. Personīgās attiecības noliksim malā! Paldies Aldim Pinkenam, daudz spara turpmāk labus darbus Kolkā darīt!”

Tagad viņas dēls Dāvis Stalts rīko Gadsimta protesta gājienu. Viņš portālam Jauns.lv pauda: „Pinkens ir spējis paveikt neiespējamo. Viņš spēj sadarboties ar visiem līviem, viņus virzīt uz vienotu mērķi. Viņš ir autoritāte ne tikai līvu, bet arī Ziemeļkurzemes latviešu vidū, spēj būt vienotājs, izteikts līderis un karognesējs. Spējis atmodināt Kolku, uzcēlis unikālu lībiešu saieta namu, kurā pulcējas ne tikai lībieši, bet arī latvieši. Viņš ir riktīgs latvietis, kas darījis neatsveramas lietas! Pinkens nekad nav darbojies pret, vienmēr bijis par. Novada domes lēmumā viņam inkriminētie pārkāpumi ir klaji meli, ko varēs pierādīt arī tiesā. Bet zinot, cik ilgi pie mums ilgst tiesas, mēs nevaram gaidīt. Tai laikā Kolka tad stāvēs uz vietas!

Dundagas domē valda neiedomājamas lietas, kuru dēļ pēdējā laikā no darba tur jau aizgājuši ap 20 darbinieku. Vadība rēķinās tikai ar sevi. Pilda vienu, sev vien zināmu uzdevumu, kad jautājums par novada likvidāciju un pievienošanu Talsiem jau ir izšķirts. Uzskatu, ka Pinkena nomešanas no amata iemesls ir mietpilsoņu skaudība, jo viņiem netīk skatīties kā attīstās Kolka un neattīstās Dundaga”.

„Mani var ilgi mocīt, bet...”

Pats Pinkens sarunā ar Jauns.lv teica, ka ir pilnīgi pārliecināts par to, ka vērsīsies tiesā pret Dundagas pašvaldību, jo uzskata, ka no amata atbrīvots nelikumīgi: „Savā atbrīvošanās saskatu personisku nepatiku pret sevi. Domes priekšsēdētājs arī pirmām kārtām nav minējis manus pārkāpumus, bet gan to, ka traucēju viņa darbam jeb mierīgi dzīvot. Tā ir klaja atbrīvošanās no cilvēka, kurš nepatīk jebkuram, kurš nav nācis vis strādāt, bet gan „sēdēt”.

Mani ilgi var mocīt, bet es nevaru iedomāties, ko šo divu gadu laikā pēc pašvaldības vēlēšanām labu izdarījusi novada dome. Nekustamā īpašuma pārdošana jau nav darbs. Pārdot īpašumu un tad par iegūto naudu uztaisīt tiltiņu... Visi darbi un projekti, kas tagad norisinās pašvaldībā, ir sākti pirms 2017. gada, iepriekšējā domes sasaukuma laikā. Es ar to nevēlos samierināties!”

Savu atbrīvošanu no amata Pinkens vērtē kā ciniskāko, necieņpilnāko un gļēvāko darbu, ko līdzšinējā novada dome no sevis varējusi izspiest: „Citādāk to nevar saukt. Man lēmumprojektu par atbrīvošanu atsūtīja 15.00, sēde sākās 17.30. Es to nespēju uztvert kā atklātas un demokrātiskas uz cilvēkiem un likumiem vērstas pašvaldības darbu”.

19. augustā pārpildītā Kolkas Tautas namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā tika pausts nepārprotams atbalsts pagasta pārvaldniekam. Lai gan uz sapulci bija aicināti visi deviņi domē ievēlētie deputāti, bet klāt bija tikai viena opozīcijas pārstāve - Tamāra Kaudze. Iedzīvotāji pauda sašutumu par šādu deputātu attieksmi, jo jautājumu bija sakrājies daudz. Tādu atbalstu no iedzīvotājiem katrs pārvaldnieks varētu vēlēties, raksta laikraksts „Talsu Vēstis”.

Skatieties, kā noritēja skandalozā Dundagas novada domes sēde 9. augustā:

