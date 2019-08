Simtiem "PNB bankas" klientu plūst uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru

Pēc viņas paustā, VSAA saņem ļoti daudz zvanu, kā arī klientu apkalpošanas centros ir daudz cilvēku. Vissarežģītākā situācija esot Daugavpilī, Rīgā un Liepājā, kur centros šorīt jau ieradušies vairāk nekā 300 cilvēki.

VSAA aicina cilvēkus lēnām izlasīt to informāciju, kas atrodama VSAA mājaslapā, bet gados vecākiem cilvēkiem nesteigties nekur, bet gan lūgt padomu tuviniekiem vai kaimiņiem, lai izskaidro situāciju, tāpat svarīgi izpētīt infografiku, kas pieejama aģentūras mājaslapā.

Daine atgādināja, ka tiem "PNB bankas" klientiem, kuri vēl gaida pensiju vai pabalstus no VSAA, šonedēļ vispirms vajadzētu jebkurā bankā atvērt jaunu kontu, bet pēc tam par to informēt VSAA, iesniedzot iesniegumu.

Savukārt tiem, kuru pensijas un pabalsti palikuši "PNB bankā", Daine aicina sekot līdzi norādījumiem par garantētās atlīdzības izmaksu.

Jebkurā no gadījumiem gan VSAA nepieciešams iesniegums par jauno atvērto kontu jebkurā citā bankā, kas nav "PNB banka", piebilda aģentūras pārstāve.

Kā ziņots, "PNB bankas" klienti garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro varēs saņemt no 22.augusta, sestdien preses konferencē pavēstīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva.

"PNB bankas" klientiem garantētās atlīdzības izmaksās banka "Citadele".

Latvijas rezidentiem, kuriem ir aktīvs konts ar maksājumu karti vai aktīva internetbanka "Citadelē", jāaizpilda pieteikums par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai "Citadeles" filiālē, kā rezultātā personas garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz šīs personas kontu "Citadelē".

Tikmēr Latvijas rezidentiem, kuriem nav konta "Citadelē", jādodas uz šīs bankas filiālēm, bet pēc tam būs iespējams saņemt naudu ar pārskaitījumu uz jebkuru kontu jebkurā iestādē.

Ārvalstu rezidentiem jāzvana uz banku "Citadele" un jāvienojas par tikšanos. Pēc tam persona var doties uz bankas filiāli Rīgā, Republikas laukumā 2A, un saņemt garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā iestādē.

Juridiskām personām jāzvana uz banku "Citadele" un jāvienojas par tikšanos. Pēc tam jādodas uz vienu no noteiktām bankas filiālēm, lai saņemtu garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Ņemot vērā, ka ievērojama daļa "PNB bankas" ir pensiju un pabalstu saņēmēji, FKTK un "Citadele banka" strādā ciešā sadarbībā ar VSAA, lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas ātru un ērtu pensiju un pabalstu saņemšanu.

Personām, kuras saņem no VSAA pabalstu vai pensiju un kurām ir konts bankā "Citadele", nav nepieciešams doties uz šīs bankas filiāli. Garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz bankas "Citadele" kontu, bet bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz banku "Citadele". Sešu mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma personai gan nepieciešams apstiprināt VSAA, vai tā vēlas turpināt saņemt maksājumus šajā bankā.

Tikmēr personām, kuras saņem no VSAA pabalstu vai pensiju un kurām nav konts bankā "Citadele", no 22.augusta jādodas uz noteiktām "PNB bankas" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Personai tiks automātiski atvērts konts bankā "Citadele" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Turpat jāaizpilda iesniegums VSAA par turpmāko pabalstu vai pensiju saņemšanu bankā "Citadele" vai jāpaziņo VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.