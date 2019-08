Svētku kulminācijas norises vietā - 11.novembra krastmalā - notika pasākums "Pilsētas leģendas. Leģendu tikšanās". Tajā muzicēja dīdžejs Ex da Bass, grupas "The Rolltones", "Trio 3 live project", "Laime pilnīga", "Indygo", "Laika suns", Līga Rīdere ar pavadošo grupu un Kriss Noa (Chris Noah).

Klausītāji tika aicināti uz lielkoncertu "Lielpilsētas studentu leģendas", kura muzikālā programma tika veidota no skaņdarbiem, kas bijuši un aizvien ir populāri studentu vidū. Koncertā uzstājās solisti Ieva Akuratere, Ginta Krievkalna, Antra Stafecka, Raimonds Bartaševičs, Ralfs Eilands, Daumants Kalniņš, Viktors Lapčenoks, Zigfrīds Muktupāvels, Ģirts Rozentāls (Ozols), Mārtiņš Ruskis un Kaspars Upaciers (Ufo), Rīgas kamerkoris "Ave Sol", instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, svētku orķestris un deju grupa Ingas Kurcišas vadībā.

Šodien Rīgas svētku laikā jau sesto gadu Spīķeru laukumā no plkst. 12:00 līdz 20:00 Live Rīga sadarbībā ar 15 Rīgas restorāniem apmeklētājiem vēruši Rīgas svētku restorāna durvis.

Šā gada pilsētas svētku tēma ir leģendas, ko sagatavotajos ēdienu nosaukumos radoši iekļāvuši arī Rīgas svētku restorāna dalībnieki. Piedāvājumā atrodami ēdieni ar tādiem nosaukumiem kā “Maira Brieža tako”, “Meitene ar pērļu austeri”, “Rīgas sargu uzkoda”, “Dāvana vientuļam vīrietim”, ”Īsa pamācība grilēšanā”, “Bālās jumpravas saldējums”, “Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats, kas laukos plašos: Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc Tepatās – mūsos pašos…” u.c.

Šogad svētkos piedalās “Restorāns 3”, "Avalon”, "B-Bārs”, "Bibliotēka No.1”, "Entresol”, "Eqqus”, "Ferma”, "Kaļķu vārti”, "Kolonāde. Mūsu stāsti..”, “Le dome”, "MUUSU”, “Osta”/ “Garage”, "Stage 22”, "Tinto”, “Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā”.

Tradicionāli viena no Rīgas svētku aktivitāšu norišu vietām ir Vērmanes dārzs, kur šogad notika pasākums "Pasaku dārzs". Vērmanes dārza viducī uzstājās teātra trupas, notika leļļu teātra izrādes, un priekšnesumus sniedza dažādi triku meistari. Pasakas par Rīgu un brīnumainiem senlaiku notikumiem stāstīja aktieris Jānis Skanis.

Parka teritorijā savas prasmes rādīja arī ielu cirka mākslinieki "Mr.Banana" no Vācijas, "Horn Man" no Beļģijas un klaunu grupa "Squadra Sua" no Čehijas. Savukārt parka zālienos bija daudzveidīgas radošās darbnīcas un izklaides, bet vakarā notiks džeza mūzikas koncerts.

Kā dāvana svētkos ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim ir jaunas kultūras un mākslas telpas "Hanzas perons" atvēršana Rīgā, norāda domē. Ikviens interesents var doties apskatīt jaunatklāto telpu un vakarā noklausīties koncertu "No Vāgnera līdz Paulam. Rīgas leģendas mūzikā" ar Orķestra "Rīga" un solistu Beātes Zviedres, Ievas Paršas, Daumanta Kalniņa un Emīla Kivlenieka piedalīšanos.

Tie apmeklētāji, kurus aizrauj cirks, tika gaidīti Vērmanes dārzā, kā arī VEF Kultūras pilī. Savukārt tie, kuri labprāt paši līdzdarbojas, aicināti uz Doma baznīcu, kur meistaru vadībā varēs gleznot, veidot vitrāžas, māla ciļņus, izmēģināt dažādus mūzikas instrumentus, radīt tērpus un rotas.

Rīgas svētkos ģimenēm ar bērniem interesanta programma bija sagatavota arī Uzvaras parkā pasākumā "Latvijas zirgi senāk un tagad". Bērni gaidīti arī uz izglītojoši izklaidējošu pasākumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kā arī izrādēs, kas notiks kultūrtelpās "Strops" gan Pļavniekos, gan Ziepniekkalnā.

Izzināt Rīgas leģendas varēja arī apmeklējot pasākumu "Rīgas vēsturiskie līkloči Klostera ielas garumā", kur svētku viesiem būs iespēja iepazīties ar savdabīgu Viduslaiku tirdziņu, apskatīt baznīcas torni, nokāpt baznīcas pagrabos, tikties ar pasaku varoņiem, klauniem, iesaistīties atrakcijās ar pārģērbšanos, fotografēties un piedalīties dažādos konkursos.

Kopumā dažādi svētku pasākumi notika arī Rīgas svētku restorānā Spīķeros, Latgales tirgū Neatkarības laukumā, meistaru gadatirgū "Gabaliņš Latvijas. Latvijas leģendas" un Maizes ielā Esplanādē, amatnieku tirgū 11.novembra krastmalā un Grāmatu ielā Vērmanes dārzā.

Rīgas svētkos notiks vairākas sporta aktivitātes, kurās būs iespēja gan piedalīties, gan būt aktīviem līdzjutējiem. Šogad 10.jubileju svinēs diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs", bet pirmo reizi notiks "Pludmales spēles", kur savu sportisko meistarību varēs pārbaudīt dažādos sporta veidos.

Kā katru gadu, Rīgas svētku laikā notiks arī Ostas svētki, kuru pasākumi risināsies Kronvalda parkā kanāla malā un pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas. Līdz ar tradicionālajiem Ostas svētku pasākumiem, šogad apmeklētāji aicināti uz SUP festivālu "Supiāde 2019", kur līdz ar dažādām sacensībām un paraugdemonstrējumiem varēs vērot ūdens gaismu šovu "Ūdens stāsts mēness gaismā", kā arī dzirdēt grupas "Bur mani" uzstāšanos.

Šogad Rīgas svētki veltīti Rīgas leģendām. Sabiedriskais transports 17. un 18. augustā būs bez maksas.