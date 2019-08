Aicinājums līdzdarboties Rīgas svētku noslēguma pasākumā “Pilsētas teikas. Mūsu teikas”

Dienas garumā tiks izdzīvotas un izspēlētas dažādas Rīgas teikas, kur ikviens pasākuma dalībnieks varēs aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, viena no populārākajām teikām ir par Vecrīgas rašanos jeb Rīgas pārdošanu par vēršādu. Atdzīvinot šo teiku, ar “vēršādas” strēmelītēm tiks izmērīta Rīga.

Tiks spēlētas Lielā Kristapa klasītes, ko veidos 818 lauciņi, kas garumā atbilst Daugavas platumam Lielā Kristapa skulptūras atrašanās vietā. Rīdzinieki un pilsētas viesi varēs izzināt teiku par Rīgas torņu gaiļiem, izlikt no apgleznotiem oļiem Pēterbaznīcas gaiļa siluetu pilnā tā izmērā, kā arī izkrāsot Velna akmeni un ar krāsas baļļā iemērktu plaukstu atstāt nospiedumu uz Rīgas pirmā akmens. Uz skatuves muzicēs duets “Signe un Jānis” un grupa “The Originals”.

Plkst. 14.00 pasākuma apmeklētāji aicināti vērot horeogrāfa Jāņa Ērgļa un režisora Reiņa Suhanova īpaši šiem svētkiem veidoto deju lieluzvedumu “Rīgas kalnu teikas”, ko izdejos tautas deju kolektīvi “Teiksma”, “Ačkups” un “Vektors” un izdziedās koris “Anima” diriģentes Lauras Leontjevas vadībā.

Tam sekos Rīgas jauniešu teikas – iespējams, kādas no lietām, ko mūsdienās dara jaunieši, ar laiku kļūs par leģendām vai teikām, tādēļ uz lielās skatuves kopā ar DJ Ex [Da] Bass būs absolūtās brīvības laiks: ielu dejas, “shuffle” un “bordu” izrādīšana. Mūzikas pavadījumā tiks demonstrēts labākais no Rīgas cirka studijas “Jaunība” repertuāra. Mazākos svētku apmeklētājus īpaši iepriecinās krāšņais lielo leļļu un talismanu gājiens. Programmu noslēgs stāsts par tiem Rīgas simboliem, kas radīti šīs dienas radošajās aktivitātēs, un grupas “Dziļi violets” muzikālie priekšnesumi.

Tāpat kā sestdien, visas dienas garumā Akmens tilta pusē norisināsies amatnieku darinājumu tirdziņš un darbosies izbraukuma kafejnīcas. Savukārt pie smilšu skulptūras “Burinieks” profesionālu tēlnieku vadībā būs iespēja mācīties izveidot pašiem savas smilšu skulptūras.

Pasākuma režisors Kārlis Anitens saka: “Teikas un leģendas ir dzīvas tikai tad, ja paši tās izdzīvojam un iedvesmojamies! Rīgas jubilejā šī būs lieliska iespēja atsvaidzināt zināšanas un atcerēties. Piedalīties un pieredzēt, kā top leģendas, kā veidojas stāsti, kā tas viss kopumā darbojas. Katrs, kurš būs apmeklējis un piedzīvojis šos svētkus, būs paņēmis sev ko līdzi un varēs nodot tālāk…”

Pasākuma režisors – Kārlis Anitens, scenogrāfs – Kristaps Skulte, video mākslinieki – Māris Mīlgrāvis un Rihards Gēcis.

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”. Svētku programmu 11. novembra krastmalā organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija “Ave Sol” kopā ar uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.