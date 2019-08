Ilustratīvs foto. (Foto: LETA)

Mūs čakarē elite, bet mēs čakarējam cits citu jeb kāpēc latvietis ir tik ļoti neapmierināts?

Sabiedrība “Ferratum Bank” vadītājs Latvijā Artis Bērziņš

Latvijā dzīves līmenis pēdējos gados pastāvīgi pieaug. Lūk, pāris pierādījumu: pie mums sarūk bezdarbs, palielinās cilvēku vidējie ienākumi, samazinās vides piesārņojums, pieaug to cilvēku skaits, kuri ieguvuši augstāko izglītību, mums ir viens no garākajiem apmaksātajiem dekrēta atvaļinājumiem pasaulē un, jā, – radām arvien vairāk atkritumu, kas diemžēl ir viens no neizbēgamajiem labklājības blakusefektiem visā pasaulē (starp līderiem šajā rādītājā ir ASV, Austrālija, Dānija, Šveice, Vācija).