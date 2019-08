Rīgas mēra kandidāts Viesturs Zeps uzskata, ka steidzīgi jāmaina pašvaldības institūciju struktūra, lai to darbība nedublētos un jautājumus varētu atrisināt ātri un ērti. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Rīgas mēra kandidāts Viesturs Zeps: „Ja Rīgā kaut kas izdodas, tad tas ir šķietams izņēmums, nevis norma”

Rīgas domes opozīcijas virzītais galvaspilsētas mēra kandidāts Viesturs Zeps („Attīstībai/Par!”) pārliecināts, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir likvidēt tās pašvaldības institūcijas, kuru darbība „pārklājas” jeb kuras veic vienu un to pašu darbu. To dēļ galvaspilsētās nekas neveicas un tiek atbaidīti investori.