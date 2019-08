Kadrs no triatlona sacensībām Rīgā. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

11. augustā triatlona sacensību laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Triatlona federācijas rīkoto sacensību „Rīgas Triatlons 2019” dēļ, svētdien, 11. augustā, no kustības sākuma līdz aptuveni plkst. 17.00 tiks slēgta kustība Mūkusalas ielā no Bieķensalas ielas virzienā uz Akmens tiltu un pa nobrauktuvi no Akmens tilta uz Mūkusalas ielu līdz Akmeņu ielai, kā rezultātā tiks veiktas vairākas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, portālu Jauns.lv informēja "Rīgas satiksmē".