Savukārt Vidzemes virzienā braucošajiem ir jārēķinās, ka uz Vidzemes šosejas A2 posmā no Garkalnes līdz "Sēnītei" ir mainīta satiksmes organizācija - satiksme pilnībā pārslēgta uz brauktuvi Siguldas virzienā. Satiksmes plūsma tiek organizēta pa vienu joslu katrā virzienā.

Turpinās remontdarbi uz Jūrmalas šosejas, tādēļ arī tur ir palēnināta satiksme.

Remontdarbu laikā uz reģionālajiem autoceļiem visvairāk pagaidu luksoforu patlaban ir posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95). Nepilna stunda ceļā paies arī remontposmos no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (P108), abpus Pāvilostai (P111) un no Gulbenes līdz Kazupei (P35).

Būvdarbu vietās autovadītāji tiek aicināti ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem, atgādina LVC.

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555, kā arī LVC interneta mājaslapā "www.lvceli.lv" un navigācijas lietotnē "Waze".