EM atzina, ka iepriekšējos gados ir dzirdēts par gadījumiem, ka Latvijā tiek izsludināts liels izklaides pasākums vai kāda populāra izpildītāja koncerts, tiek sākts tirgot biļetes, kas nereti nav lētas, taču pēc kāda laika top zināms, ka pasākums tiek atcelts, pasākuma organizators izvairās no atbildības un patērētājiem rodas problēmas ar finanšu līdzekļu atgūšanu.

"Šāds stāvoklis kropļo pasākumu organizēšanas un biļešu tirdzniecības tirgu Latvijā un mazina patērētāju uzticību biļešu tirgotājiem un nozarei kopumā, kas nākotnē potenciāli var apgrūtināt iespējas organizēt patērētājiem interesantus liela mēroga pasākumus," norādīja ministrijā.

Ar mērķi nākotnē nepieļaut līdzīgu situāciju rašanos un izskaustu negodīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā, EM, PTAC un Latvijas Pasākumu producentu asociācija, kā arī nozares komersanti vienojās par ciešākas sadarbības izveidi starp valsts pārvaldi un nozari, nostiprinot to sadarbības memorandā par godīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā.

PTAC direktore Baiba Vītoliņa norādīja, ka iestāde jau apmēram desmit gadus saņem patērētāju sūdzības par nenotikušiem pasākumiem un par tiem atpakaļ nesaņemtām naudas summām, piemēram, pēc SIA "Biļešu Serviss" sniegtajiem datiem 2018.gadā atceltu pasākumu dēļ patērētāji neatguva naudas līdzekļus 50 040 eiro apmērā. Turklāt novērots, ka atsevišķu pasākumu rīkotāju koncerti tiek atcelti vairākkārt un patērētājiem netiek atgriezta par biļetēm samaksātā naudas summa.

"Pasākumu biļešu tirdzniecībā nepastāv speciāls regulējums, tāpēc šis memorands ir būtisks solis, lai ar jomā iesaistīto komersantu palīdzību šīs problēmas tiktu atrisinātas un patērētāji neciestu zaudējumus," sacīja Vītoliņa.

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) atzina, ka sadarbības memorands ir piemērs tam, ka problēmu risinājumu var rast sadarbībā ar uzņēmējiem, nevis uzspiežot tiem stingrāku regulējumu.

"Memoranda būtība paredz to, ka PTAC sniegs informāciju nozarei par negodīgas komercprakses gadījumiem un nozares dalībnieki pārtrauks jebkādu sadarbību ar negodīgo komersantu. Godīgas uzņēmējdarbības un augstākas patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšanā būtiska loma ir arī iedzīvotājiem, tāpēc aicinu arī pasākumu apmeklētājus ziņot PTAC par komersantu negodīgas rīcības gadījumiem," stāstīja Nemiro.

Sadarbības memorands paredz, ka PTAC sniegs informāciju nozares dalībniekiem par konstatēto negodīgo komercpraksi, un sadarbībā ar biļešu pārdevējiem izstrādās kritērijus pasākumu organizatoru izvērtēšanai.

Saskaņā ar memorandu, nozares dalībnieki informēs PTAC un sniegs attiecīgus pierādījumus, ja to rīcībā nonāks informācija par iespējamu negodīgu komercpraksi, kā arī atturēsies no turpmāku darījumu veikšanas ar uzņēmēju, par kuru ir saņemta informācija no PTAC, ka šis uzņēmējs īsteno negodīgu komercpraksi. Tāpat nozares uzņēmumi, konsultējoties ar PTAC, apņēmušies izstrādāt labas prakses kodeksu.

Savukārt biļešu pārdevēji apņēmušies sniegt PTAC informāciju par līgumiem, pārdoto pasākuma biļešu summu, patērētājiem atmaksāto summu, pasākumu organizatora rīcībā nodoto summu un citu informāciju, kā arī, slēdzot darījumus ar pasākumu organizatoriem, nodrošināt atbilstošu profesionālo rūpību, t.sk., prasot pietiekošu nodrošinājumu.

Latvijas Pasākumu producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis Ērglis-Lācis norādīja, ka negodīga komercprakse, neatmaksājot naudu patērētājiem par nenotikušiem koncertiem, grauj uzticību koncertu jomai kopumā, tādēļ sadarbībā ar EM ilgstoši strādāts, lai rastu saprātīgu risinājumu šai problēmai.

"Ir skaidrs, ka producenti, kas ilgtermiņā darbojas nozarē, nepieļaus krāpnieciskas darbības ar biļešu naudu, taču atsevišķos gadījumos saskaramies ar rīkotājiem - viendienīšiem un memorands, ko nozare paraksta, parāda ceļu, kurš ejams, lai sakārtotu gana trauslo koncertu tirgu Latvijā," uzsvēra Ērglis-Lācis.

Sadarbības memorandu par godīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā ceturtdien parakstīja EM, PTAC, Latvijas Pasākumu producentu asociācija, "Biļešu serviss", SIA "Arēna Rīga", SIA "Bezrindas", SIA "Ekase", SIA "Untitled" un SIA "L Tips".

Ekonomikas ministrs aicināja pievienoties memorandam arī citus biļešu tirdzniecības un pasākumu organizēšanas nozares pārstāvjus.