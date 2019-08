Viesturs Zeps zvejo balsis kļūšanai par Rīgas mēru

Divas no četrām opozīcijas partijām - Jaunā konservatīvā partija un "Vienotība" - gan uzsver, ka aizvien vēlas ārkārtas vēlēšanas. Vien nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK frakcijas vadītājs Dainis Locis, taujāts par to, vai atbalstīs Zepu arī tad, ja viņš lems sadarboties ar "septītnieku", norāda, ka sākotnēji vēlas redzēt, kāds būs Zepa piedāvājums.

Zeps klāstīja, ka NDF un "Rīgai!" apvienošanās, lai gan bija ticama, ir arī negaidīta. "Pieļāvām, ka viņi domās risinājumus, kā stiprināt savas pozīcijas, bet negaidījām, ka tiešām par kaut ko arī vienosies," teica Zeps. Vienlaikus viņš arī sacīja, ka ir gatavs runāt ar visiem politiskajiem spēkiem, kuri ir spējīgi definēt savu pozīciju un vīziju, tostarp ar izveidoto apvienību. Attiecībā uz saviem panākumiem sarunās ar opozīcijas partijām, Zeps sacīja, ka dara visu, lai nodrošinātu sev maksimālo balsu skaitu un runā ar visu frakciju pārstāvjiem. Viņaprāt, svarīgākie jautājumi, par ko jāpanāk vienošanās, ir balsojums par mēru, par turpmāko darbu un par budžetu.

"Te var būt ļoti dažādi modeļi sadarbībai. Pēdējie notikumi rosina domāt, ka balsis nav konstants lielums un vienā brīdī tās ir, bet otrā nav. Daudz kas tiek izlemts pēdējā brīdī, piemēram, mēs līdz pēdējam brīdim nezinājām, ka [līdzšinējais Rīgas mērs Dainis) Turlais (GKR) zaudēs amatu," situāciju iezīmēja politiķis. Viņš atzina, ka sarunas ar "Vienotību" un Jauno konservatīvo partiju notiek, taču pagaidām nekādi konkrēti lēmumi joprojām nav pieņemti. Tieši šīs abas partijas visstriktāk iestājas par ārkārtas vēlēšanām un nevēlas atbalstīt mēra ievēlēšanu. Zeps norādīja, ka turpinās konsultēties ar kolēģiem un neizslēdza iespēju, ka, savācot opozīcijas balsis, viņš ar "septītnieku" varētu noslēgt atsevišķu sadarbības līgumu.

Ja Zepam izdosies panākt visu līdzšinējo opozicionāru atbalstu, viņam tiks nodrošinātas vismaz 25 balsis. Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK frakcijas vadītājs Locis atzina, ka NDF un "Rīgai!" turpmākā sadarbība atsevišķos jautājumos nav nekas pārsteidzošs. "Viņi pozicionē, ka balsos kopā saimnieciskos jautājumos, taču fakti liecina, ka 90% jautājumu visas domes frakcijas ir vienotas, jo tie ir praktiska rakstura. Jautājums ir, vai viņi tiešām spēs strādāt kopā arī tad, kad radīsies ideoloģiskas pretrunas," sprieda Locis.

Taujāts par to, vai atbalstīs Zepu arī tad, ja viņš lems sadarboties ar "septītnieku", Locis sacīja, ka frakcija sākotnēji vēlas redzēt, kāds būs Zepa piedāvājums. Tikmēr Jaunās konservatīvās partijas frakcijas vadītāja vietnieks Valters Bergs pauda, ka abu frakciju lēmums strādāt kopā ir tikai "savas cenas uzsišana". "Nav noslēpums, ka no vairāku politiķu puses ir bijusi tirgošanās ar amatiem, lai vienotos par atbalstu kādam no mēriem. Domāju, ka šādi viņi tikai mēģina nostiprināt savas pozīcijas un "uzsist sev cenu"," teica Bergs. Viņš arī norādīja, ka Jaunā konservatīvā partija joprojām vēlas ārkārtas vēlēšanas un nekādu koalīciju ar no "Saskaņas" izslēgto četrinieku neveidos.

Partijas "Vienotība" frakcijas vadītājs Vilnis Ķirsis raidījumam "TV3" ziņas uzsvēra, ka partija aizvien vēlas ārkārtas vēlēšanās, un uz to arī iet.

Kā ziņots, NDF un deputātu bloks "Rīgai!" vienojušies par abpusēju sadarbību saimniecisku jautājumu risināšanā, taču pagaidām publiski nepauž atbalstu nevienam no izvirzītajiem domes priekšsēdētāja amata kandidātiem, norādot, ka būs gatavi strādāt komandā ar to mēru, kuram būs vēl vismaz 24 deputātu atbalsts. Visi septiņi domnieki plāno atbalstīt to mēru, kurš būs gatavs strādāt, lai īstenotu apvienības izvirzītos mērķus, piemēram, panākt bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšanu, rindu mazināšanu bērnudārzos un citas lietas.

NDF apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, savukārt bloku "Rīgai!" veido deputāts Oskars Putniņš un no Jaunās konservatīvās partijas izslēgtie Imants Keišs un Druvis Kleins.