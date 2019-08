VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Ansis Pumpurs šodien žurnālistiem atgādināja, ka Lucavsalā un tās apkārtnē jau no šodienas ir satiksmes ierobežojumi, tāpēc policija šādiem gadījumiem aicina izvēlēties vienkāršāko koncerta apmeklēšanas veidu, proti, ierasties ar kājām, sabiedrisko transportu vai velosipēdiem. Tomēr riteņbraucējiem jārēķinās, ka velonovietņu skaits būs ierobežots. Ņemot vērā satiksmes ierobežojumus, taksometriem būs atļauts izvietoties Mūkusalas un Ziepniekkalna ielās.

Policijas pārstāvis, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietniece Māra Dīriņa un Rīgas domes Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniece Rudīte Reveliņa aicina apmeklētājus pirms un pēc koncerta sekot līdzi organizatoru un policijas norādēm. Tas īpaši ir svarīgi, jo Salu tilts patlaban ir remontā un pēc būtības tas ir būvlaukums.

Dīriņa norādīja, ka apzināta norāžu ignorēšana un pārvietošanās būvdarbu teritorijā nereti var beigties ar pietiekami nopietnām veselības problēmām, piemēram, kāju traumām. Viņa arī aicināja neaizrauties ar alkohola lietošanu. Tāpat koncerta apmeklētājas pasākumā aicinātas neierasties augstpapēžu kurpēs. Savukārt jaunajiem vecākiem jāievēro drošības pasākumi saviem mazuļiem, tostarp, bērni jānodrošina ar skaņu izolācijas austiņām.

Policijas pārstāvis aicināja vecākus ievērot ierobežojumu par pusaudžu atrašanos uz ielas pēc plkst.22. Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam aizliegts bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās laikā no plkst.22 līdz 7.

Cilvēkus, kuriem psiholoģiskas problēmas var radīt drūzmēšanās, policija aicina uzreiz pēc koncerta beigām nogaidīt, līdz brīdim, kad lielākā daļa apmeklētāji Lucavsalu ir pametuši.

Rīgas domes Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniece informēja, ka otrdien jau no plkst.16 Lucavsalas virzienā tiks nodrošināti trolejbusi maršrutā Latvijas Universitāte -Lucavsala. Tāpat būs papildus reisi 19.maršruta trolejbusam un 40.maršruta autobusam.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem Lucavsalā atrodas mazdārziņi nepieciešams saņemt caurlaidi iekļūšanai teritorijā.

Jau ziņots, ka saistībā ar vācu rokgrupas "Rammstein" koncertu no 31.jūlija līdz 9.augustam ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalā un citās vietās pilsētā.

No 5.augusta plkst.8 līdz 7.augusta plkst.8 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalas ielā un Laivu ielā, Lucavsalā.

Savukārt 6.augustā no plkst.23 līdz 7.augusta plkst.1 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai, savukārt no šodienas līdz 8.augusta plkst.12 būs slēgta transportlīdzekļu piekļūšana Lucavsalas laivu piestātnei.

No 5.augusta plkst.8. līdz 7.augusta plkst.8 būs aizliegts apstāties un stāvēt Lucavsalas ielas un Laivu ielas, Lucavsalā, abās pusēs. No 3.augusta plkst.6 līdz 8.augusta plkst.12 būs aizliegts apstāties un stāvēt Lucavsalas publiskajā autostāvvietā.

No 5.augusta plkst.20 līdz 7.augusta plkst.1 būs aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielas rotācijas aplī, Merķeļa ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Inženieru ielai, izņemot sabiedrisko transportu, un Pulkveža Brieža ielā, 60 metru garā posmā no trolejbusu galapunkta virzienā uz Hanzas ielu.

No 6.augusta plkst.7 līdz 7.augusta plkst.1 būs aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai. Savukārt DUS "Neste" Mūkusalas ielas rotācijas aplī būs aizliegts apstāties un stāvēt 6.augustā.

Tostarp no 6.augusta plkst.8 līdz 7.augusta plkst.1 ir aizliegta kuģošanas līdzekļu tauvošanās un enkurošanās Mazajā Daugavā un no 6.augusta plkst.15 līdz 7.augusta plkst.1 slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Mazajā Daugavā.