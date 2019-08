Patlaban tablo ir izvietoti pieturvietās "13.janvāra iela" uz un no centra, pieturvietā "Mežciems", "Merķeļa iela" un "Valsts arhīvs" virzienā uz centru, kā arī pieturvietā "Grēcinieku iela" no centra un 22.autobusa pieturvietā "13.janvāra iela" virzienā no centra.

Tablo izvietošana sākās šī gada jūlijā un kopumā līdz rudenim pakāpeniski tiks uzstādīti 11 tablo, bet līdz gada beigām to skaits varētu tikt papildināts vēl par četriem. Tablo ir redzams aktuālais laiks līdz transporta pienākšanas brīdim pieturvietā.

@Rigassatiksme_ Vēlējos saprast, kāpēc elektroniskie tablo tiek uzstādīti tramvaju pieturās, lai gan tramvaji kavē vismazāk un retāk. Kāpec tie netiek uzstādīti autobusu pieturās, kuri bieži kavē pat 15 min.? pic.twitter.com/HqhkuovZXn — Elīna Pabērza (@EPaberza) July 23, 2019

Kā ziņots, informatīvie reāllaika tablo tiks izvietoti tajās pieturvietās, kurās ir lielāka pasažieru plūsma un kuras biežāk izmanto pilsētas viesi, kā arī ir pieejams nepieciešamais tehniskās infrastruktūras nodrošinājums. Tablo izvietošanas mērķis ir modernā veidā nodrošināt pasažieriem informāciju par transportlīdzekļu aktuālo pienākšanas laiku pieturvietā.

Viena tablo uzstādīšanas izmaksas svārstās no 1000 līdz 2500 eiro. Dārgāki tie ir tajās vietās, kur nav elektrības pieslēguma un tā jāievelk īpaši šim mērķim.