Saistībā ar ceļa stāvokļa uzlabošanos tiks samazināts vairāku maršruta Nr.6101 Aizkraukle-Skrīveri reisu izpildes laiks, kā rezultātā pasažieriem ceļā būs jāpavada mazāk laika. Autobuss, kas no Aizkraukles autoostas katru dienu izbrauc plkst.6.20, 7, 13.30, 15.25 un 18.30, galapunktā pienāks attiecīgi plkst.6.41, 7.21, 13.51, 15.46 un 18.51. Savukārt autobuss, kas no Aizkraukles autoostas katru dienu izbrauca plkst.11.40, turpmāks izbrauks plkst.11.30.

Autobuss, kas no pieturvietas Skrīveru stacija darbadienās izbrauc plkst.13.57, 16 un 19.10, galapunktā pienāks attiecīgi plkst.14.18, 16.21 un 19.31. Savukārt autobuss, kas no pieturvietas Skrīveru stacija līdz šim izbrauca plkst.12.08, turpmāk izbrauks plkst.12.

Tāpat būs izmaiņas maršrutā Nr.7202 Aizkraukle-Gulbene un Nr.7491 Rīga-Jaunjelgava-Aizkraukle. Maršruta Aizkraukle-Gulbene, kas no Aizkraukles autoostas izbrauc plkst.9.20, pasažieru apmaiņu veiks arī pieturā "Krievciems 1". Savukārt maršruta Rīga-Jaunjelgava-Aizkraukle reiss, kas līdz šim svētdienās tika uzsākts plkst.17.25, turpmāk tiks uzsākts plkst.18.05.

Saistībā ar ceļu stāvokļa uzlabošanos maršrutā Nr.7006 Rīga-Bebrene un Nr.7008 Jēkabpils-Bebrene tiks samazināts reisu izpildes laiks, bet maršrutā Nr.3001 Ludza-Ezerkrasts vasaras periodā divi reisi tiks pagarināti līdz Ludzas pilsētas kapiem. Maršruta Rīga-Bebrene autobuss, kas no pieturas Bebrene izbrauc plkst.4.50, turpmāk galapunktā pienāks plkst.8.42, bet maršruta Jēkabpils-Bebrene reiss, kas līdz šim piektdienās un svētdienās Jēkabpils autoostā tiks uzsākts plkst.17.55, turpmāk tiks uzsākts plkst.17.50.

Reisu izpildes laiks tiks samazināts ari maršruta Nr.7254 Saldus-Priedula-Auce, Nr.7256 Rīga-Ezere-Saldus, Nr.7258 Saldus-Vāne-Kandava un Nr.7931 Rīga-Jelgava-Saldus reisos tiks samazināts izpildes laiks.

Maršruta Saldus-Priedula-Auce autobuss, kas no Saldus autoostas piektdienās izbrauca plkst.9.30, turpmāk izbrauks plkst.09.15, bet autobuss, kas no pieturvietas "Auces stacija" piektdienās izbrauc plkst.13.05, galapunktā pienāks plkst.15.05. Maršruta Rīga-Ezere-Saldus autobuss, kas līdz šim no Saldus autoostas katru dienu izbrauca plkst.4.45, turpmāk izbrauks plkst.5, bet autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.15.15 un 18, galapunktā pienāks attiecīgi plkst.19.05 un 21.50. Visi šie autobusi turpmāk apstāsies arī pieturā "Priedes".

Maršruta Saldus-Vāne-Kandava autobuss, kas no Saldus autoostas svētdienās izbrauca plkst.16.15, turpmāk izbrauks plkst.16.05, bet no Kandavas autoostas autobuss svētdienās izbrauks plkst.17.30, nevis kā līdz šim - plkst.18.05.

Maršruta Rīga-Saldus autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.9, 15.20, 17, 20.15, 21.30 un no Saldus autoostas - plkst.6.15, 13.20, 15, 199, mainīs apstāšanas laiku pieturvietās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā. Savukārt maršruta Rīga-Jelgava-Saldus autobuss, kas no Saldus autoostas izbrauc plkst.7.20 un plkst.13.30, galapunktā pienāks piecas minūtes ātrāk - attiecīgi plkst.9.52 un plkst.16.02.

Tāpat paredzētas izmaiņas maršrutā Nr.7910 Rīga-Balvi un Nr.7623 Balvi-Gulbene. Maršruta Rīga-Balvi autobuss, kas līdz šim no Balvu autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauca plkst.6.10, turpmāk izbrauks plkst.5.55. Tāpat reiss, kas līdz šim katru dienu Balvu autoostā tika uzsākts plkst.8.30, turpmāk tiks uzsākts plkst.8.50. Papildus tam autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.18.55, galapunktā pienāks plkst.22.50. Savukārt maršruta Balvi-Gulbene reiss Gulbenes autoostā katru dienu tiks uzsākts plkst.7.15, nevis kā līdz šim - plkst.7.25.

Atsaucoties pasažieru lūgumam, maršruta Nr.7992 Rīga-Rēzekne reisā, kas Rēzeknes autoostā tiek uzsākts plkst.14, tiks iekļautas divas jaunas pieturvietas. Turpmāk autobuss pieturvietā "Lāčplēsis" apstāsies plkst.17.37 un pieturvietā "Tirdzniecības centrs "Dole"" - plkst.18.25.

Reisu izpildes laiks tiks samazināts arī maršruta Nr.5507 Krāslava-Dagda-Aglona-Krāslava, Nr.5503 Daugavpils-Šķeltova, Nr.5506 Daugavpils-Špoģi-Aglona-Priežmale un Nr.5508 Daugavpils-Kovaļova-Daugavpils reisos, tāpēc mainīsies autobusa atiešanas un/vai pienākšanas laiks galapunktā. Tāpat, lai izlīdzinātu braukšanas maksu maršrutā Nr.6178 Daugavpils-Lipinišķi, tiks atklāti vairāki apļveida reisi, kā arī mainītas izpildes dienas.

Maršruta Krāslava-Dagda-Aglona-Krāslava autobuss, kas no Krāslavas autoostas izbrauc plkst.7.25, turpmāk galapunktā pienāks plkst.9.40.

Savukārt maršruta Daugavpils-Šķeltova autobuss no pieturas "Šķeltova" līdz šim izbrauca plkst.6.35, 10.50 un 18.42, turpmāk izbrauks attiecīgi plkst.6.30, 10.40 un 18.35. Autobuss, kas no Daugavpils autoostas izbrauc plkst.9.30 un 17.25, galapunktā pienāks attiecīgi plkst.10.35 un 18.30. Savukārt autobuss, kas līdz šim no Daugavpils autoostas izbrauca plkst.5.20, turpmāk izbrauks plkst.5.30.

Maršruta Daugavpils-Špoģi-Aglona-Priežmale autobuss, kas no pieturas "Priežmales" izbrauc plkst.7.45, galapunktā pienāks plkst.9.05, nevis kā līdz šim - plkst.9.30. Autobuss, kas no Daugavpils autoostas līdz šim izbrauca plkst.6.10 un 15.40, turpmāk izbrauks attiecīgi plkst.6.30 un plkst.16, autobuss, kas no pieturas "Priežmales" līdz šim izbrauca plkst.17.40, turpmāk izbrauks plkst.17.30.

Maršruta Daugavpils-Kovaļova-Daugavpils autobuss, kas no Daugavpils autoostas izbrauc plkst.8.10 un plkst.15.30, galapunktā pienāks attiecīgi plkst.10.55 un 18.05, iekļaujot apstāšanos pieturā Bērnunams un Ambulance.

Savukārt maršruta Daugavpils-Lipinišķi autobuss, kas no Daugavpils autoostas darbadienās izbrauc plkst.6, galapunktā pienāks plkst.6.40, nevis kā līdz šim - plkst.6.48.

Tāpat maršruta Nr.5411 Sarma-Baldone-Observatorija, Nr.6848 Rīga-Sarma-Baldone un Nr.6847 Rīga-Baldone reisos būs izmaiņas, kas saistītas ar reisu izpildes sezonalitāti - atsevišķi reisi sestdienās tiks izpildīti visa gada garumā, bet svētdienās - no 1.aprīļa līdz 30.septembrim. Papildus tam vairākos reisos mainīsies autobusu kursēšanas grafiks.