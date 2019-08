Pakrojas muižas kompleksā turpinās ziedu festivāls "Sapnis vasaras naktī", ko novērtē arī populāri cilvēki Latvijā

View this post on Instagram

🇱🇻 Viena no visskaistākajām muižām Lietuvā ar ļoti romantisku ziedu festivālu un autentisku 19.gs interjeru ar ļoti daudz radošajām darbnīcām un izklaides iespējām visai ģimenei nieka 100km attālumā! Man patika! Tas viss katru 6dienu līdz septembra beigām! 🇺🇸One of the most beautiful manor in Lithuania with a very romantic flower festival and an authentic 19.gs interiorswith very many creative workshops and entertainment facilities for the whole family only 100 km away! I liked it! All of this available every Saturday until the end of September! #VasarasZieduFestivals #SapnisVasarasNakti #pakruojis #pakruojodvaras #lithuania🇱🇹 #sadarbība #freeday #offday #festivalfashion #artist #samantatina #bridge #flowers #flowersfestival #latvianmusicians #nature #family #familytime #proudtobelatvian 🇱🇻