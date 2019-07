Politiķei esot šaubas vienīgi par to, vai no amata būtu jāatbrīvo arī NEPLP locekle Aurēlija Ieva Druviete, ņemot vērā to, ka viņa ir sabiedrisko mediju jautājumu eksperte, kura šajā jomā ir aizstāvējusi promocijas darbu un kurai ir doktora grāds komunikācijas zinātnē.

Beitnere-Le Galla norādīja, ka iepriekš komisija ieņēma nogaidošu pozīciju, tomēr tagad plānots pēc iespējas agrāk sasaukt komisijas sēdi, kad tajā būs iespējams piedalīties deputātu skaitam, kas nodrošina kvorumu. Ja būs iespējams, tad sēde tiks sasaukta nākamnedēļ, piebilda komisijas sekretāre.

Deputāte pauda, ka situācija arī saistībā ar Latvijas Radio Ziņu dienesta norādītajām problēmām ir izveidojusies pārāk kritiska, tāpēc ir jārīkojas radikāli, uzklausot arī Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) pozīciju. Viņa norādīja, ka nepieciešams reaģēt situācijā, kad Ziņu dienesta pārstāvji ir "izmisumā" saistībā ar problemātisko situāciju. NEPLP šajā gadījumā nav spējusi nodrošināt, ka Latvijas Radio ir darboties spējīga valde, kas spēj sastrādāties ar Ziņu dienesta pārstāvjiem, vērsa uzmanību politiķe.

Beitnere-Le Galla norādīja, ka problēma ar NEPLP ir jau no decembra, kad padome nolēma atbrīvot no amata Latvijas Televīzijas pārstāvjus, par ko Cilvēktiesību komisijai esot bijis jāskaidrojas Eiropas līmenī. Politiķe piebilda, ka uzskats par NEPLP atlaišanu ir viņas personīgais viedoklis un jautājums, kāds būs pārējo kolēģu redzējumu.

Kā ziņots, LŽA vērsusies Saeimā, pieprasot no amatiem atbrīvot NEPLP locekļus. Saeimai tiek lūgts neatliekami savā darbakārtībā iekļaut jautājumu par NEPLP locekļu darba vērtēšanu, noskaidrots organizācijā.

LŽA uzskata, ka pašreizējais NEPLP sastāvs nav pietiekami kompetents, atbildīgs un vērsts uz konstruktīvu sadarbību mediju vides jautājumu risināšanai. NEPLP ir izveidojies konflikts ar lielāko daļu pārraugāmās nozares dalībnieku un nav redzamas pazīmes, ka situācija tiktu labota.

NEPLP ir zaudējusi mediju organizāciju un to darbinieku uzticību, uzsvērts Saeimai adresētajā iesniegumā, piebilstot, ka par vairāku NEPLP locekļu darbības atbilstību reputācijas prasībām izteiktas pamatotas šaubas.

Latvijas Radio 2017.gadā ir izteicis neuzticību NEPLP loceklim Ivaram Āboliņam saistībā ar sasteigtiem sabiedriskā pasūtījuma un radio kanālu formātu grozījumiem. Žurnālisti pārmeta Āboliņam redakcijas autonomijas pārkāpšanu un radio Ziņu dienesta reputācijas graušanu. Izteiktā neuzticība nav atsaukta, atgādināts iesniegumā.

LŽA tāpat uzsvēra, ka NEPLP 2018.gada nogalē bez pietiekama pamatojuma atbrīvoja no darba Latvijas Televīzijas (LTV) valdi. Iesniegumā norādīts arī uz vairākām citām problēmām ar NEPLP.

NEPLP loceklis Patriks Grīva sacīja, ka LŽA rīcība nav nekas jauns, jo "asociācija nemitīgi ir kritizējusi padomes darbu un izmantojusi visus līdzekļus, lai diskreditētu to". "Personīgi es priecātos par konstruktīvu kritiku, bet patlaban asociācijas apgalvojumi par to neliecina," uzskata Grīva, piebilstot, ka NEPLP turpinās darbu kā iepriekš līdz Saeima lems pretēji.