Mežaparka jaunās estrādes būvniecība norit pēc plānotā grafika

“Kopumā šobrīd ir paveikti jau vairāk nekā 40% no plānotajiem būvniecības darbiem. Ir pabeigta estrādes ēkas slīpā pārseguma izbūve. Notiek ārējo metāla kāpņu un margu montāža, hidroizolācijas izveide uz slīpā pārseguma un estrādes pakāpienu saliekamo dzelzsbetona elementu montāžas darbi. Ir uzmontētas pirmās astoņas kupola metāla kolonnas un turpinās to piegāde no Ungārijas ražotnes uz objektu. Ikdienu objektā strādā 80 darbinieki. Tāpēc, kā jau norādīju iepriekš, estrādes būvniecības B1 posms ir jāpabeidz pirms XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un jānodod ekspluatācijā 2020. gada 18. jūnijā plkst.11.00,” klātesošos informēja Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs.

Mežaparka topošo estrādi klātienē apmeklēja arī kultūras ministrs Nauris Puntulis: “Pēc četriem gadiem šajā vietā 150. gadu jubilejas zīmē norisināsies Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki, bet jau nākamgad šo estrādi piepildīs skolu jaunatnes kori. Būtiski, lai plānotie darbi norisinātos noteiktos termiņos un kvalitātē. Šodien redzētais darbu progress ir pārliecinošs un ļauj secināt, ka Mežaparka estrāde būs viena no būtiskākajām mūsdienu kultūras būvēm Latvijā.”

Kopā ar Dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komitejas pārstāvjiem ar jaunās estrādes būvniecības gaitu iepazinās Saeimas Izglītības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Gunta Arāja, "LNK, RERE" projektu direktors Valdis Koks, arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Eva Juhņēviča un valsts sekretāre Dace Vilsone, arhitekts un kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe, SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš, Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta vadītāja Agra Bērziņa, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, diriģenti Romāns Vanags, Mārtiņš Klišāns un Ints Teterovskis, kā arī pārējie projektā iesaistītie institūciju pārstāvji.

Šogad 16. janvārī Mežaparkā jaunās estrādes pamatos iebetonēja kapsulu ar vēstījumiem nākamajām paaudzēm. Mežaparka Lielās estrādes jaunās skatuves būvdarbi tiek organizēti divās daļās. Pirmo daļu ir plānots pabeigt līdz 2020. gada 18. jūnijam pirms XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Otro daļu turpinās īstenot pēc svētkiem līdz 2023. gadam, kad Dziesmu un deju svētki atzīmēs 150. gadadienu.

2016. gada 11. martā, Rīgas domei un Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālajam kultūras centram, parakstot līgumu par būvprojekta izstrādi ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem, tika uzsākta Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana. Pirmais atjaunošanas posms – skatītāju lauka izbūve - ekspluatācijā tika nodots pagājušā gada 7. jūnijā.