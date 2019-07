Vienlaikus viņš norādīja, ka iepriekš paustais par izstāšanos no ES bez vienošanās, iespējams, bija tikai daļa no vēlēšanas kampaņas, kas būtu "pievilcīga" balsotājiem. Andžāns savu viedokli skaidroja ar to, ka jau iepriekš Džonsons mainījis savu pozīciju, tāpēc grūti prognozēt, kāds būs iznākums.

Andžāns arī atzīmēja, ka Džonsona izteiktā harizma un enerģija sarunās ar ES varētu radīt pretrunas. Pēc viņa domām, Džonsons, lai noslēgtu vienošanos ar ES, varētu nākt klajā "gan ar burkāniem, gan pātagām".

Tomēr Andžāns neizslēdza iespēju, ka arī pats jaunais Eiropas Komisijas sastāvs varētu panākt izmaiņas sarunās. Andžāns vērsa uzmanību, ka, iespējams, jaunā EK vēlēsies atšķirties, vienlaikus viņš atzina, ka risinājumi nebūs vienkārši.

Andžāns pieļāva, ka Džonsona ievēlēšana varētu veicināt citādāku, aktīvāku ārpolitikas norisi un uzlabot attiecības ar ASV. Savukārt, runājot par Latviju, Andžāns uzsvēra, ka galvenais jautājums šobrīd ir, vai Lielbritānija no ES izstāsies ar vai bez vienošanās. Īpašas izmaiņas savstarpējās attiecībās pētnieks gan neprognozēja.

Jau ziņots, ka Lielbritānijas Konservatīvās partijas līdera vēlēšanās uzvarēja bijušais ārlietu ministrs Džonsons, otrdien paziņoja partija.

Džonsons automātiski kļuva arī par Lielbritānijas premjerministru un jau šodien šajā amatā nomainīs Terēzu Meju.

Mejai nācās atkāpties, jo viņa nespēja pārliecināt parlamenta deputātus atbalstīt viņas panākto "Breksita" vienošanos.