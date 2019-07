Cimdars skaidroja, ka Latvija pirms simt gadiem izvēlējās progresīvāko - proporcionālo vēlēšanu - sistēmu, tomēr arī tai ir savi trūkumi.

"Patiešām, var uzdot jautājumu, vai tādā izpildījumā, kāds tas ir Latvijā, proporcionālā vēlēšanu sistēma ir vislabākā. No vienas puses, varētu teikt, ka tā tas ir. Latvijas vēlētājiem ir iespējas izvēlēties, lai rezultāts būtu pēc iespējas tuvāks sabiedrības noskaņojumam. Es ar to domāju plusus un svītrošanas sistēmu vēlēšanu biļetenos. No otras puses, mēs tomēr varētu diskutēt par to, vai nevajadzētu samazināt vēlēšanu apgabalu lielumus. Saglabājot Satversmē noteikto proporcionālo sistēmu, vēlēšanu apgabalu skaits varētu tikt palielināts līdz trīspadsmit vai četrpadsmit, lai no katra vēlēšanu apgabala ievēlētu septiņus līdz deviņus deputātus," skaidroja Cimdars.

Viņaprāt, ja tiktu sadalīti pašreizējie lielie vēlēšanu apgabali - Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale - mazākos, tad katrā no tiem no katras partijas sacenstos desmit cilvēku liela politiķu grupa. Tas pietuvinātu deputātu konkrētajiem vēlētājiem.

"Vēlētāji zinātu, kuri ir viņu deputāti. Ārzemēs dzīvojošajiem noteikti varētu paredzēt iespēju balsot katram par to apgabalu, kuram vēlētājs jūtas piederīgs," uzskata Cimdars.

Tomēr viņš arī atzina, ka pirms visām vēlēšanām tiek solītas pārmaiņas, bet, katrā jaunievēlētā parlamentā to deputātu skaits, kuri kvalificēti varētu šo funkciju veikt, samazinās. Līdz ar to vismaz pagaidām Latvijas vēlētājiem ar gatavošanos vēlēšanām īsti nav veicies, uzskata Cimdars.

"Kamēr mēs, vēlētāji, neizpratīsim, ka arī mums šos četrus gadus ir jāgatavojas Saeimas vēlēšanām, tikmēr nekas uz labo pusi nemainīsies, bet mēs, nenokārtojuši eksāmenu, labākā gadījumā, nākamos četrus gadus paliksim tajā pašā labklājības līmenī," sacīja Cimdars.