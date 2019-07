Pirmā svētceļnieku grupa no Rīgas uz Aglonu dosies jaunnedēļ

Šis svētceļojums sāksies no Rīgas Kristus Karaļa draudzes un Rīgas svētā Jēkaba katedrāles. Pirmajā dienā plānots nonākt līdz Ulbrokai, nākamajā dienā iet līdz Ikšķilei, pēc tam nonākot Ķegumā. 4. augustā gājiens noslēgtos Jumpravā, 5. augustā - Aizkrauklē, 6. augustā - Secē, 7. augustā - Sēlpilī. Nākamās dienas galamērķis būs Jēkabpils, tad - Vīpe, Rožupe, Vecvārkava un Aizkalne. Savukārt finišu jeb Aglonu svētceļnieku grupa plāno sasniegt 13. augustā.

Svētceļojumam var pievienoties arī tā gaitā jebkurā citā svētceļojuma dienā. Dienā vidēji plānots noiet 17 līdz 25 kilometrus. Bērniem līdz 18 gadu vecumam obligāti līdzi ir jāiet vecākiem vai pieaugušajam aizbildnim.

2. augustā uz Aglonu no Iecavas dosies arī svētceļnieku grupa no Iecavas Svētā Antona katoļu baznīcas draudzes. 3. augustā - Rīgas Svētā Alberta draudze, 4. augustā - Krustpils Vissvētās Trīsvienības baznīcas draudze, 7. augustā kopīgā svētceļojumā dosies Rīgas Svētās Terēzes draudze, Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Liepājas Katoļu pamatskolas draudze. 8. augustā no Ludzas dosies Rīgas Svētā Franciska draudze, 9. augustā dosies Siguldas katoļu draudze un Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu draudze, 10. augustā dosies svētceļnieki no Barkavas un kā pēdējie svētceļojumā dosies svētceļnieki no Vaboles.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā notiks 15. augustā.