KNAB 15.jūlijā sākts kriminālprocess par to, ka Dobeles novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Šereiko, iespējams, laikā no 2019.gada janvāra līdz jūlijam pieņēmusi kukuļus no SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate''" par sniegto atbalstu Dobeles novada iepirkumu procedūrās, kā arī veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

KNAB rīcībā esošie audioieraksti, liecības, dokumenti un priekšmeti dodot pamatu pieņēmumam, ka Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Šereiko, būdama iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, esot pieņēmusi kukuļus no "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" dažādu materiālu labumu veidā.

Birojam ir aizdomas par ne mazāk kā 2000 eiro vērtu tirdzniecības centra "Rīga Plaza" dāvanu karšu pieņemšanu no Šereiko puses. Tāpat KNAB ir aizdomas, ka šonedēļ Jelgavā automašīnā amatpersona no "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" un "Igate Būve" valdes locekļa Radžeļa pieņēma kukuli 2500 eiro apmērā, lai neliktu šķēršļus un atbalstītu abus uzņēmumus iepirkumos, liecina LETA rīcībā esošā informācija.

Amatpersona tiek turēta aizdomās arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jo viņa ar savu divu radinieču atbalstu dāvanu kartēs esošos finanšu līdzekļus pārvērta citās vērtībās, proti, vairākkārtīgi iepērkoties dažādos veikalos "Rīga Plaza", iegādājās apģērbus, parfimēriju, kā arī tērēja finanšu līdzekļus personīgajām vajadzībām.

Ņemot vērā minēto KNAB šonedēļ Šereiko atzina par aizdomās turēto pēc diviem Krimināllikuma pantiem - kukuļņemšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.

KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka kriminālprocess sākts par kukuļa nodošanu valsts amatpersonai un kukuļa pieņemšanu, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. KNAB izmeklēšanas darbību rezultātā ieguvis ziņas, ka Dobeles novada pašvaldības amatpersona, iespējams, pieņēmusi no uzņēmēja kukuli ne mazāk kā 4500 eiro apmērā, kuru pēc tam legalizējusi.

Kriminālprocesā aizturētas četras personas, kuras atzītas par aizdomās turētajām. Visas aizturētās personas šobrīd ir atbrīvotas no īslaicīgās aizturēšanas vietas, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus - aizliegumu izbraukt no valsts un aizliegumu tikties ar noteiktām personām. Amatpersonai papildus piemērots drošības līdzeklis - noteiktas nodarbošanās aizliegums.

KNAB kriminālprocesā veica desmit kratīšanas. Plašāku informāciju KNAB patlaban nesniedz.

"Firmas.lv" dati liecina, ka SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" pieder SIA "Igate-M", kurā 50% kapitāldaļas pieder Radželim, 40% - Mārim Peilānam, bet 10% - Evai Peilānei. "Firmas.lv" nav pieejams "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" 2018.gada pārskats, bet 2017.gadā uzņēmums strādājis ar 24,6 miljonu eiro apgrozījumu un 600 000 eiro peļņu. Radželis un Peilāns arī ir norādīti kā patiesie labuma guvēji ceļu būves uzņēmumā.

Arī SIA "Igate Būve" 100% kapitāldaļas pieder "Igate-M". "Igate Būve" pērn strādāja ar 3,1 miljona eiro apgrozījumu un 215 650 eiro peļņu.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" regulāri piedalās un uzvarējusi dažādu pašvaldību un valsts uzņēmumu rīkotajos iepirkumos. "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" šogad uzvarējusi Jūrmalas, Tērvetes novada, Auces novada, Olaines novada, Jelgavas domes un valsts uzņēmumu iepirkumos.

Dobeles novadā "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" šogad ieguvusi 35 760 eiro līgumu Dobeles novada pašvaldības uzņēmuma "Dobeles komunālie pakalpojumi" pasūtījumā par karsta asfaltbetona iegādi. Savukārt pērn jūlijā "Igate Būve" uzvarēja 169 748 eiro vērtā iepirkumā par estrādes izbūvi Penkules pagastā.

Pērn maijā "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ieguva 1 678 893 eiro lielu līgumu Dobeles pašvaldības rīkotajā iepirkumā par Spodrības ielas posma pārbūvi.

Pagājušā gada februārī "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" uzvarēja 1 078 017 eiro lielā pašvaldības iepirkumā par Lauku ielas posma pārbūvi Dobelē. Pērn februārī šis pats uzņēmums ieguva 926 192 eiro lielu līgumu par tiesībām izbūvēt Katoļu un Bīlenšteina ielu Dobelē.