"Pasažieru vilciens" pošas ieviest biļešu automātus un mainīt kasu sistēmu

Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību paredz vienādot attieksmi pret visiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu veicējiem, nosakot, ka "Pasažieru vilciens" samaksu saņem transportlīdzeklī vai biļešu tirdzniecības vietās un izsniedz biļeti vai par maksu pārvadājamo bagāžas kvīti normatīvajos aktos par dzelzceļa pārvadājumiem noteiktajā kārtībā.

SM norāda, ka pērn 18.decembrī ir pieņemti MK noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, kas paredz, ka pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļos un biļešu tirdzniecības vietās kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas ir jāsāk lietot ne vēlāk kā 2021.gada 1.janvārī.

Noteikumi paredzēs vienlīdzīgas prasības pasažieru pārvadātājiem pa dzelzceļu, pārdodot biļetes vilcienos, jo tas atbrīvos no obligātās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas, kā arī atbrīvos no obligātās kases aparātu un kases sistēmu lietošanas, pārdodot biļetes dzelzceļa kasēs un dzelzceļa pieturas punktos.

SM skaidro, ka ar noteikumu grozījumiem "Pasažieru vilciens" varēs netraucēti attīstīt vilcienu biļešu tirdzniecības sistēmu. Paredzēts ieviest jaunu biļešu kasu sistēmu, biļešu tirdzniecības automātus un jaunus kases aparātus konduktoriem vilcienos. Pieturas punktos ar ļoti mazu pasažieru skaitu biļešu iegāde, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta vilcienos, kuros biļetes kontrolēs un tirgos konduktori.

Ministrija norāda, ka, uzsākot jauno elektrovilcienu iegādi, ir plānots pakāpenisks konduktoru skaita samazinājums. Tiks paplašināta arī e-biļešu tirdzniecība, palielinot aplikācijās pārdodamo biļešu skaitu un ieviešot lojalitātes programmas. Biļešu tirdzniecības automātos, tāpat kā biļešu kasēs, tiks tirgotas visa veida vilciena biļetes. Ievērojot to, ka maksimumstudās tikai apmēram trīs līdz pieci automāti spēj nodrošināt vienas biļešu kases aizvietošanu, sākotnēji biļešu automāti tiks uzstādīti stacijās, kurās šobrīd ir vairāk par vienu kasi. Savukārt turpmāk biļešu automāti tiks izvietoti uz jaunuzbūvējamajiem peroniem un biļešu kasēs, bet pieturas punktu un staciju secība, kur kases tiks aizvietotas ar automātiem, tiks noteikta, ņemot vērā kasu noslogojumu, kasu uzturēšanas un kasieru atalgojuma izmaksas, kā arī kasieru pieejamību darba tirgū.

Paredzams, ka viena biļešu tirdzniecības automāta cena var svārstīties no 7000 līdz 12 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atkarībā no komplektācijas. Biļešu tirdzniecības automātu iegādei ir paredzēts rīkot atklātu konkursu, kurā varēs piedalīties visi ražotāji, kuri spēs piedāvāt tehniskajā specifikācijā aprakstītās iekārtas. Šādus biļešu automātus var nokomplektēt un piedāvāt jebkura ar IT un inženieriju saistīta kompānija, kā arī jebkurš cits ar tirdzniecības automātu ražošanu specializējies uzņēmums.

Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem izsniedzamie darījumu apliecinošie dokumenti tiks ietverti plānotajā vienotās valsts uzturētās biļešu noliktavas sistēmā.