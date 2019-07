Arī Ušakovs balsojis par Leienu - viņa zinot, ar ko atšķiras Latvija no Lietuvas

Politiķis atzina, ka šodien PES notikušas karstas debates par to, vai atbalstīt Leienu EK prezidenta amatā. "Ne visi bija gatavi balsot par Leienu. Bija daudzu valstu delegācijas, kas balsoja pret. Bet Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm bija kopīga pozīcija balsot par Leienu. Ja nebūtu šo dažu sociāldemokrātu balsu, būtu tuvu tam, lai balsu pietrūktu," pieļāva Ušakovs.

Ušakovs Leienas kandidatūru atbalstījis, jo viņa pārzina reģionu un zina, "ar ko atšķiras Latvija no Lietuvas". Vienlaikus gan viņš atzina, ka arī Leiena neesot labākais variants, jo vislabāk no sistēmas viedokļa būtu izvēlēties kādu no tā dēvētajiem "Spitzenkandidat" (vadošajiem kandidātiem). Viņaprāt, Franss Timmermans bija stiprāka kandidatūra šim amatam.

Balsojums par Leienu bija viens no tādiem, kur balsis dalījās pēc politiskās piederības, skaidroja Ušakovs, piebilstot, ka arī atsevišķi Latvijas EP deputāti Leienu nav atbalstījuši tikai politiskās piederības dēļ.

"[Deputāts Roberts] Zīle norādīja, ka nav gatavs atbalstīt Leienu, jo viņa raugās sociālistu virzienā. Bet man tieši tas kalpoja par iemeslu, lai par viņu balsotu," teica Ušakovs, atgādinot, ka savā uzrunā EP Leiena runāja gan par minimālā atalgojuma līmeni, gan citiem "izteikti sociāldemokrātiskiem jautājumiem". "Mums tas der," teica Ušakovs.

Kā ziņots, EP ar nelielu balsu pārsvaru otrdien apstiprinājis Urzulu fon der Leienu EK prezidenta amatā, paziņojis EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli. Par Leienu balsojuši 383 no 747 EP deputātiem, 327 balsoja pret, bet 22 atturējās.

