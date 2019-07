Teikmanis deklarācijā par pagājušo gadu uzrādījis 231 291 eiro uzkrājumus "SEB bankā" un 27 024 ASV dolāru (24 014 eiro) uzkrājumus "HSBC Bank USA".

2018.gadā no Ārlietu ministrijas (ĀM) Teikmanis saņēmis algu 34 194 eiro un pabalstu 34 194 eiro apmērā. Savukārt no "SEB bankas" procentos Teikmanis saņēmis 102 eiro, un deklarējis ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības - 2100 eiro apmērā.

Teikmaņa īpašumā ir 1989.gada izlaiduma "VW Golf" un 2001.gada izlaiduma "Renault Megane Scenic" automašīnas, kā arī divi zemes gabali Jūrmalā. Savukārt kopīpašumā Teikmanim pieder zemes gabals un ēkas Garkalnes novadā.

Bijušais Satversmes aizsardzības biroja (SAB) direktors, Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jānis Kažociņš, kurš padomus sniedza arī iepriekšējam Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, pērn deklarējis 21 980 britu mārciņu (24 479 eiro) un 40 618 eiro uzkrājumus "SEB bankā", liecina Kažociņa amatpersonas deklarācija par 2018.gadu.

Kažociņš kā bijušā prezidenta padomnieks algā no Valsts prezidenta kancelejas saņēmis 49 645 eiro. Pensijā Latvijā viņš saņēmis 7778 eiro, bet Lielbritānijā, kur viņš savulaik bija militārpersona, - 38 593 eiro. Tāpat Kažociņš deklarējis ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības 2976 eiro apmērā no zemnieku saimniecība "Dzenīši" un 26 696 eiro no SIA "Pata". Savukārt no "Veterans UK" Lielbritānijā Kažociņš saņēmis 2164 eiro pabalstu.

Kažociņa īpašumā ir 2014.gada automašīna "Audi A3 Sportback" un zeme Taurupes pagastā. Viņa lietošanā atrodas būve Jūrmalā. Savukārt kopīpašumā Kažociņam pieder dzīvoklis Rīgā. 2018.gadā Kažociņš izsniedzis 9277 eiro aizdevumu un deklarējis parādsaistības 13 000 eiro apmērā.

Paralēli bijušā prezidenta padomnieka amata pienākumiem, Kažociņš bijis arī aizsardzības ministra ārštata padomnieks. Atlīdzību par šo darbu Kažociņš nesaņēma. Tāpat Kažociņš ieņēmis valdes locekļa amatu Valsts aizsardzības un patriotisma fondā "Namejs".

Savukārt Egila Levita padomnieks tiesību politikas jautājumos, Latvijas Universitātes docents Jānis Pleps pērn deklarējis 46 065 eiro uzkrājumus AS "Luminor Bank".

Algā kā bijušā prezidenta padomnieks Pleps no Valsts prezidenta kancelejas saņēmis 43 455 eiro, no Latvijas Universitātes - 15 844 eiro. Honorārā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas viņš saņēmis 75 eiro, no "Latvijas Vēstneša" - 101 eiro, bet no VAS "Tiesu namu aģentūra" - 12 eiro.

Pleps ieņēmis arī valdes locekļa amatu "Profesora Kārļa Dišlera fondā", liecina viņa amatpersonas deklarācija par 2018.gadu.