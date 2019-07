Saulkrastos sākas ikgadējais džeza festivāls, kas ilgs visu nedēļu

Visu nedēļas garumā līdz 20.jūlijam, ik vakaru no plkst.19 uz brīvdabas skatuves atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" kāps pieredzējuši un izcili mūziķi no visas pasaules. Festivāla galvenie viesi būs no džeza mūzikas dzimtenes ASV - leģendārie Deniss Čeimberss, Džefs Berlins, Deivids Senšess un Ozs Nojs, kuri apvienojušies muzikālā apvienībā "Moshulu" un 20.jūlija vakarā noslēgs Saulkrastu festivāla programmu.

Šovakar plkst.19 pirmo festivāla koncertu atklās Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas džeza katedras studentu kombo, kurā apvienojušies pieci jaunie džeza mūziķi - Edīte Štrausa (vokāls), Vadims Dmitrijevs (trombons), Krists Saržants (klavieres), Uģis Immers (kontrabass) un Pauls Ķierpe (sitaminstrumenti) - kopā ar katedras vadītāju, džeza mūziķi Indriķi Veitneru (saksofons). Koncertā atskaņotie skaņdarbi tapuši, iespaidojoties gan no džeza tradīcijas, gan mūsdienu laikmetīgās un klasiskās mūzikas.

Pēc viņiem uzstāsies Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas kvartets "Fierce Quartet", kuru speciāli Saulkrastu festivālam radījis jaunās paaudzes alta saksofonists Adoms Bitins. Kvatetā līdzdarbojas ģitārists Lins Ivanausks, basģitārists Evalds Vaitkus un bundzinieks Andrjus Balevičs. Ar oriģinālkompozīcijām un pašu veidotām aranžijām, eksperimentiem un inovācijām "Fierce Quartet" sapludināt kopā svingu, bībopu un mūsdienīgu grūvu.

Šī vakara koncertu noslēgs Latvijas džeza apvienība "Lupa", kurā apvienojušies Dāvis Jurka (pūšaminstrumenti), Ritvars Garoza (taustiņinstrumenti), Valters Sprūdžs (basģitāra) un Andris Buiķis (bungas). "Lupa" spēlē akustiskus, elektriskus un elektroniskus instrumentus, improvizē un eksperimentē ar skaņām, grupas mūzika ir enerģiska un uzlādējoša, norāda organizatori.

Visas nedēļas garumā uz skatuves kāps dažādi atzīti un izcili džeza mūziķi - tādi kā virtuozais saksofonists Klodenss Luiss ar grupu "CieL Experience" no Floridas, grupa no Ungārijas "Silhoiette" kopā ar perkusionistu, vokālistu un komponistu no ASV Vinx, pašmāju veiksmīgākā džezfanka grupa "Very Cool People" kopā ar viesmāksliniekiem. Muzicēs trīs bigbendi - Kauņas Bigbends no Lietuvas, Rīgas Doma kora skolas un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas bigbends no Latvijas un "Interfak" bigbends no Beļģijas, kā arī divi atšķirīgi basģitāristi - jaunā, strauji uzlecošā zvaigzne no Polijas Kinga Glika un pasaules mūzikas aprindās plaši pazīstamais franču basģitārists SHOB. Uz festivāla skatuves ar savu maigo kontrabasa spēles manieri šogad atgriezīsies arī Ehuds Etuns, kura trio sastāvam ir pievienojies ģitārists Rafals Serneckis un vokāliste Bogna Kiciņska.

Gliks, SHOB, Etuns, Serneckis un Kicinska šogad būs arī ikvasaras džeza nometnes meistarklašu vadītāji. Visiem interesentiem festivāls piedāvā intensīvu nodarbību kursu - vokālā, taustiņinstrumentu, ģitāras, basģitāras, sitaminstrumentu un pūšamo instrumentu spēlē. Sadarbības ietvaros ar Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju meistarklašu pasniedzēju komandā būs arī trombonists Pīts Madsens un saksofonists Darens Petits no Nebraskas universitātes Omahā, ASV.

Katru otro gadu "Saulkrasti Jazz Festival" rīko jauno bundzinieku konkursu "Baltic Drummers League", kurā piedalās bundzinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecumā līdz 25 gadiem. Labākais jaunais bundzinieks Baltijā tiks noskaidrots 17.jūlijā. Uzvarētājs balvā iegūs apmaksātu iespēju piedalīties "New Mexico Jazz" festivāla organizētajās meistarklasēs Ņūmeksikā, ASV.

"Saulkrasti Jazz Festival" direktors Raimonds Kalniņš uzsver, ka savas 22 gadus ilgās pastāvēšanas laikā festivāls ir kļuvis zināms ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām un izveidojis noturīgas pozīcijas savas mērķauditorijas apziņā kā festivāls, kas atbilst augstiem kvalitatīvajiem kritērijiem, un tāds tas būs arī šogad.

Sīkāka informācija par festivāla koncertprogrammu un meistarklasēm ir pieejama mājaslapā "www.saulkrastijazz.lv".