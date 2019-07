Krimināllikumā ir pants, kas paredz atbildību par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu.

Stratēģiskas nozīmes preces ir tādas preces, kas atbilstoši starptautiskajam un nacionālajam regulējumam to īpašību dēļ ir pakļautas pastiprinātai kontrolei, piemēram, divējādā lietojuma preces, militārās preces. Pastiprināta kontrole nozīmē, ka šo preču aprite tiek uzraudzīta un, lai darbības ar precēm būtu tiesiskas, nepieciešams saņemt atbilstošas atļaujas. Atbildība iestāja gadījumos, kad aprite tiek veikta bez atbilstošas atļaujas saņemšanas. Turklāt kriminālatbildība iestājas vien tad, ja ar stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu radīts būtisks kaitējums. Gadījumos, kad būtisks kaitējums nav radīts, persona saucama pie administratīvās atbildības.

Tāpat minētais Krimināllikuma pants ietver atbildību par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem vai to traucēšanai speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu vai programmatūras aprites aizlieguma pārkāpšanu. Speciālās ierīces pēc savas būtības ir tādas ierīces, kuru tiesiska izmantošana atļauta tikai izmeklēšanas iestādēm un specdienestiem, un šo ierīču aprite fiziskām personām ir aizliegta.

Operatīvās darbības likumā skaidrots, ka operatīvās darbības pasākumi ir, piemēram, personas izsekošana, korespondences kontrole, publiski nepieejamas vietas videonovērošana un sarunu noklausīšanās.

VDD aģentūrai LETA skaidroja, ka dienesta kompetencē ir sniegt atzinumu par to, vai konkrēts priekšmets uzskatāms par speciālo ierīci, vienlaikus VDD šādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu veic gadījumos, kad apdraudētas valsts drošības intereses, vai arī gadījumos, kad šāda speciālā ierīce izņemta citā VDD sāktā kriminālprocesā.

Aizvadītajā gadā VDD nav sācis nevienu kriminālprocesu par speciālo ierīču aprites aizlieguma pārkāpumu. VDD publiskie pārskati liecina, ka arī 2016. un 2017.gadā šādi kriminālprocesi nav ierosināti, savukārt 2015.gadā ierosinātas divas lietas. Arī 2014.gadā sāktas divas lietas, bet vēl gadu iepriekš ierosinātas trīs lietas.

VDD rīcībā esošās informācijas analīze par gadījumiem, kad notikusi speciālo ierīču nelikumīga aprite, liecina, ka visbiežāk šādas ierīces atrastas un izņemtas saistībā ar citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Piemēram, speciālās ierīces atrastas pie personām, kuras veic ar kontrabandu saistītas darbības, izdara zādzības, veic pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu. Šādos gadījumos speciālo ierīču izmantošanas mērķis ir bijis citu noziedzīgu nodarījumu veikšanas atvieglošana vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu pēdu slēpšana.

Ņemot vērā apstākli, ka VDD lietās par speciālo ierīču nelikumīgu apriti bijis atzinuma sniedzējs, nevis procesa virzītājs, dienests plašākus komentārus nesniedz.

LETA jau ziņoja, ka bijušajam Rīgas mēram un jaunievēlētajam Eiropas Parlamenta deputātam Nilam Ušakovam (S) ir piemērots aizdomās turētā statuss SIA "Rīgas satiksme" iepirkumu krimināllietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā norādīja, ka, veicot procesuālās darbības konkrētajā kriminālprocesā, KNAB Ušakova darba kabinetā Rīgas domē izņēma priekšmetu, kurš ar kompetentās institūcijas atzinumu atzīts par stratēģiskās nozīmes ierīci.

Tāpat nesen Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piespriedusi 2580 eiro lielu naudas sodu kādam vīrietim, kurš bez VDD speciālās atļaujas iegādājās un realizēja audiovizuālās novērošanas ierīces, kas bija maskētas kā parasti sadzīves objekti.

Vīrietis 2016.gadā iegādājās rūpnieciski izgatavotas trīs ierīces, kuras speciāli radītas un izmantojamas sevišķajā veidā veicamajiem operatīvās darbības pasākumiem, jo ir maskētas kā cits priekšmets, piemēram, kā pulkstenis, pildspalva, lādētājs-akumulators, kuru kameras aprīkotas ar "adatas acs" tipa lēcu un ierīces vizuāli noformētas tā, lai apkārtējām personām neradītu aizdomas par patieso ierīces pielietojumu.

2018.gadā kādam uzņēmējam par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu tika piemērots 3800 eiro sods.

Apsūdzībā norādīts, ka vīrietis iegādājies speciāli radītu ierīci ar četrām antenām - plaša diapazona trokšņu ģeneratoru, kas saskaņā ar likuma normām atbilst ierīcei operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Neskatoties uz to, ka vīrietis nebija saņēmis atļauju no VDD, viņš to uzglabāja savā darba kabinetā. Uzņēmējs vēlāk vērsās Satversmes tiesā, taču prāvu zaudēja.