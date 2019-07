Īrijā traģiski mirusi 24 gadus veca latviete Madara, kura tur strādāja par medmāsiņu

Madara Sulaine Īrijā dzīvoja kopš 10 gadu vecuma, un pēdējā laikā viņa strādāja par medmāsiņu Bērnu slimnīcā. Jaunās sievietes mūžs aprāvās pagājušās svētdienas rītā, kad, braucot mājup no nakts maiņas slimnīcā, notika avārija uz ceļa netālu no Portalingtonas pilsētas. Pulksten 8:20 no rīta Madaras auto sadūrās ar citu spēkratu, kurā braukuši četri cilvēki. Visi ievainotie nogādāti slimnīcā, taču viņu dzīvībai briesmas nedraud. Pagaidām nav zināms, kas izraisīja traģisko negadījumu, kurā dzīvību zaudēja latviete.

Kā vēsta Īrijas mediji, Madara Sulaine iepriekš 14 gadus dzīvojusi Dublinā, taču tad pārcēlusies uz Īrijas mazpilsētu. Mirušās jaunietes draudzene Katriona izdevumam "Irish Mirror" pauda: “Viņa bija ārkārtīgi gādīga meitene un vienmēr gribēja, lai cilvēki būtu laimīgi. Nesen viņa absolvēja koledžu un jau gadu strādāja ar mazuļiem bērnu slimnīcā. Šīs dažas dienas ir bijušas ļoti grūtas. Viņas draugs ir satriekts, viņi bija kopā piecus gadus. Dzīve patiešām ir netaisnīga, tas viss šķiet tik nereāli.” Visu nedēļu avārijas vietā gulst ziedi un svecītes, cilvēkiem pieminot jauko slimnīcas darbinieci Madaru.