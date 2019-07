Latvijas mākslu augstskolu jaunieši piedāvās iespēju viesoties vilcienā, kas ir iesprūdis starp robežām.

Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un festivāla viesiem būs iespēja doties ceļā uz nekurieni un brauciena laikā iepazīt ne tikai izcilos latviešu trimdas dzejnieku darbus, bet arī pašu studentu jaunradi. Laika vilciena stāstu ir veidojušas Alise Zeidaka un Dārta Cīrule. Jaunā komponiste Agita Reķe ir radījusi performancei īpaši veidotu skaņu partitūru, savukārt scenogrāfiju un vizuālo noformējumu ir īstenojuši māksliniece Megija Jēkabsone un video mākslinieks Emīls Alps. Starp Laika vilciena pasažieriem un dzejas lasītājiem būs jaunieši, kas ikdienā darbojas dažādu teātru studijās un Latvijas Kultūras akadēmijas jaunie dramaturgi.

“Reizēm šķiet, ka trimdas tēma ir kā svešķermenis Latvijas vēsturē. Jā jau jā, tas taču ir par latviešiem (tātad mums pašiem!) – par tiem, kuri svešu varu dēļ bija spiesti pamest it visu un rast jaunu dzīvi svešumā. Tomēr viņi – tur svešumā dzīvojušie, augušie un dzimušie – šķiet sveši, tāli, neiepazīti. Mēs – palicēji – to droši vien pat nevaram apjaust, kā tas ir – pēkšņi būt prom, tikt izrautam no savas zemes –, tāpēc esam radījuši šo vilcienu. Tev ir biļete un izvēle – kāpt vai nekāpt šajā vilcienā,” komentē viena no idejas īstenotajām Alise Zeidaka. Katru gadu Cēsu mākslas festivāls piedāvā iespaidīgu mākslas notikumu programmu, kā arī rada platformu ne tikai nozares profesionāļiem, bet arī topošajiem māksliniekiem. Izrāde būs skatāmas koncertzāles Cēsis kinozālē 12.jūlijā plkst. 19.00 un 20:00. Ieeja bezmaksas.