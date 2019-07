FOTO: Katalonijā notiek krāšņas latviešu kultūras dienas ar mūsu tautumeitām un "Credo"

Latvijas kultūras dienas Katalonijā Lloret de Mar pilsētā noris jau ceturto gadu, un to organizē Spānijā dzīvojošās latvietes Dana Tagle un Zane Bērziņa. Kopš pirmsākumiem īpašais pasākuma viesis ir dziedošais aktieris Varis Vētra, kurš koncertā uzstājas gan ar paša komponētajām dziesmām, gan latviešu tautasdziesmām, gan dziesmām spāņu valodā. Šovasar Spānijā Varis ieradies kopā ar sievu Sanitu, kā arī piecus mēnešus veco dēliņu Matīsi Ūvi. Koncertu vadīšanu uzņēmies Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis, kurš arīdzan turp ieradies kopā ar ģimeni – sievu aktrisi Annu Klēveri un dēlu Gustavu.

Pirmoreiz festivālā piedalās grupas “Credo” solists Guntis Veits. Viņš uz Spāniju atbraucis kopā ar kolēģi mūziķi Gunti Branci.

Festivāls tika atklāts ar Janas Paipas vadīto koru “Gaisma” un “Lai top” izpildīto komponista Mārtiņa Brauna dziesmu “Saule. Pērkons. Daugava”, kas, kā zināms, ir Katalonijas himna “Ara ēs l’hora” jeb “ Tagad ir laiks”, kam izskanot apkaimi pāršalca skaļas ovācijas un aplausi.

Koncertos piedalās vairāk kā 100 dalībnieki – dejotāji, dziedātāji, koristi un ansambļi no daudzām Latvijas vietām – bērnu vokālais ansamblis “Notiņas” no Balviem, Lienes un Kristapa Jaundžeikaru vadītā bērnu deju studija “Veido sevi”, vokālā studija “Solversija” no Dagdas, moderno līnijdeju grupa “City Dancers”, TV šovā “Dziedošās ģimenes” iepazītā Laicānu ģimene, tautas deju kolektīvs “Zalktis”, kā arī jauniešu tautas deju kolektīvs “Rakstā”, kas Spānijā ieradušies no Lielbritānijas.

Koncertus krāšņo arī vietējie mākslinieki - baleta skolu “Sara Diaz” un “Almudena” audzēkņi un mākslas vingrotājo no “Club Vitry”.

Brīvo laiku festivāla dalībnieki pavada gan atpūšoties gleznainajā kūrortā, gan dodoties ekskursijās uz Barselonu, Žironu, Monseratu un citām apkaimes tūristu iecienītām vietām.