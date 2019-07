Plūdu mazināšanai Rīgas ielās šogad uzdod veikt remontdarbus atsevišķos ielu posmos

„Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā ir lietus ūdens apsaimniekošana pilsētā - 210 kilometru garumā kolektori, kas savāc lietus ūdeņus no ielām, astoņas apkaimes nozīmes sūkņu stacijas un sešas vietējās nozīmes sūkņu stacijas. Tomēr, neskatoties uz apjomīgo saimniecību, Rīgā ir ielu posmi, kas sistemātiski pie spēcīgām lietus gāzēm aplūst – Vienības gatve, Krasta iela zem Salu tilta, Ulmaņa gatve, Viestura prospekts, Čiekurkalna 1. līnija zem Vairoga pārvada. Par šīm vietām un vēl citām vakar saņēmām neskaitāmus zvanus no iedzīvotājiem. Šodien uzdevu Rīgas domes Satiksmes departamentam veidot prioritāri veicamo darbu sarakstu ar ielu posmiem, kuros, ieguldot pat nelielus līdzekļus, kā arī ņemot vērā veicamo darba apjomu un izpildes laiku, būtu jau šogad iespējams novērst sistemātisku ielu aplūšanu,” sanāksmē norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs sanāksmes dalībniekus, informēja, ka departamenta pārziņā ir lietus ūdens sūkņu staciju apsaimniekošana, ieskaitot ekspluatācijas izdevumus, maģistrālo un rajonu ielu lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kā arī tiltu, tuneļu un pāreju lietus ūdens sūkņu staciju un novadīšanas sistēmas apsaimniekošana.

„Lielākā daļa no pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīkliem ir būvēti pagājušā gadsimta 70. - 80.gados, izmantojot sliktas kvalitātes cauruļvadus un būvdarbus veicot nepietiekošā vai pat zemā kvalitātē. Līdz ar to lietus kanalizācijas tīkls ir novecojis, neatbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams to atjaunot. Šobrīd, rekonstruējot vai izbūvējot jaunas ielas, katru gadu daudzviet tiek izbūvētas arī jaunas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, kuras patlaban strādā atbilstoši plānotajam. Tiek koptas un ikdienā uzturētas vecās, padomju vai pirmskara laikā radītās sistēmas, tomēr tās zemākajās vietās aizsērē un pakāpeniski samazina savu caurlaidības spēju. Arī pie spēcīgām lietusgāzēm, kādas notika vakardien Rīgas centrā, nav iespējams uzreiz novadīt tik milzīgu ūdens daudzumu,” sacīja Reinbahs.

Pagājušajā gadā budžetā tika izveidota jauna programma – Rīgas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana, kuras ietvaros norit plānveida darbs pie lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tīrīšanas un skalošanas, tiek pārbaudīts kolektoru tehniskais stāvoklis ar „videoinspekcijas” palīdzību, kā arī tiek veikta lietus ūdens atsūknēšana no satiksmi traucējošām peļķēm uz ielu un tiltu brauktuvēm. Jaunas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tiek izveidotas no jauna būvētajās ielās, kā arī ielās, kuras tiek pilnībā rekonstruētas.

Pašvaldības uzņēmuma „Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis informēja, ka vakardienas spēcīgo lietavu dēļ bija traucēta 5. maršruta tramvaju kustība posmā starp Katrīnas ielu un Ganību dambi. Lietus dēļ bija traucēta arī 27. maršruta trolejbusu kustība Ziepniekkalna virzienā, kā arī abos virzienos apstājās 49. maršruta autobusu kustība Tvaika ielā.

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieks Rihards Rusins sanāksmes dalībniekus informēja, ka spēcīgo lietavu dēļ vakar bija applūdušas 10 Rīgas izglītības iestāžu ēku pagrabstāvu telpas, bet šodien jau ir veikti visi nepieciešamie darbi.

Sanāksmē piedalījās arī Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Faļkovs, biedrības „Pilsēta cilvēkiem” pārstāvis Māris Jonovs un citi pašvaldības institūciju atbildīgie speciālisti.