Zināms, cik Jakrins saņēmis par darbu "Rīgas satiksmē", un cik - "Rīgas domē"

Pērn Jakrins par darbu SIA "Rīgas satiksmē" algā saņēma 72 236 eiro, bet Rīgas domē - 28 375 eiro.

Bezskaidrā naudā Jakrins glabāja 51 700 eiro un 5600 ASV dolāru (4973 eiro). Savukārt skaidrās naudas uzkrājumi veidoja 8000 eiro un 4000 ASV dolāru (3552 eiro). Deklarācija liecina, ka Jakrins izsniedzis aizdevumu 49 620 eiro apmērā.

Tikmēr viņš norādījis parādsaistības 100 000 ASV dolāru (88 810 eiro) un 314 500 eiro.

Deklarācijā norādīts, ka Jakrins ir SIA "JKP Latvija" 2845 eiro vērtu 100 kapitāldaļu un SIA "Ad Viso" 300 eiro vērtu 15 kapitāldaļu īpašnieks.

Jakrinam kopīpašumā pieder zemes un ēkas nekustamais īpašums Rīgā.

Papildu ieņemtajam amatam Rīgas domē Jakrina deklarācijā minēts valdes locekļa amats "Rīgas satiksmē" un Latvijas Vieglatlētikas savienībā.

Jakrins Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja amatā bija no 2017.gada. Tomēr, šogad maija sākumā tajā atgriežoties Vitālijam Reinbaham, savus pienākumus departamentā Jakrins beidza pildīt.

Jakrins pērn strādāja arī "Rīgas satiksmes" valdē, bet kopā ar pārējiem valdes locekļiem decembra izskaņā iesniedza atlūgumu, reaģējot uz tiesībsargājošo iestāžu operatīvajām darbībām uzņēmumā.

Šogad maijā Jakrins atkal nonācis uzņēmuma valdē, šoreiz gan kā pagaidu loceklis. No Rīgas mēra amata nesen gāztais Dainis Turlais (GKR) solīja tuvākajā laikā viņu atsaukt no valdes, tomēr to nepaguva izdarīt.

Aģentūra LETA rīcība esošā informācija liecināja, ka viņš sājā amatā tika iecelts bez saskaņošanas ar toreizējo mēru Turlo.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis kriminālprocesu saistībā ar trim "Rīgas satiksmes" veiktajiem iepirkumiem. Tiek izmeklēta amatpersonu kukuļošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.