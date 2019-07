Festivāli RĪGA JŪRMALA un Riga Wine & Champagne "precinās" vīnu un mūziku

No 15. jūlija, mūzikas festivāla atklāšanas nedēļas sākuma, trīs restorānu – Vincents, Barents, Bibliotēka Nr.1 – vīnziņi piedāvās mūzikas festivāla RĪGA JŪRMALA repertuāram īpaši piemeklētus vīnus. “Sadarbībā ar jauno mūzikas festivālu, kura ietvaros Rīgas un Jūrmalas koncertzāles jau pavisam drīz ar klasisko mūziku pieskandinās augstākās raudzes izpildītāji, esam sarūpējuši mūzikas un mākslas gardēžiem pārsteigumu – jaunu vīna un mūzikas saderības pieredzi. Vīna un mūzikas precināšanas paraugdemonstrējumi notiks Rīgas vadošo restorānu un vīnziņu izpildījumā. Ceram, ka palīdzēsim Jums atklāt ne vienu vien jaunu klasiskās mūzikas un vīna saderības šķautni!” stāsta klasiskās mūzikas mīļotājs un Riga Wine & Champagne dibinātājs Aigars Nords.

Vīna un mūzikas precināšanu realizēs Eiropas labākais un pasaules trešais labākais vīnzinis Raimonds Tomsons, kas īpašu festivāla mūzikas un vīna saderības programmu restorānā Vincents izveidojis kopā ar šefpavāru Oskaru Spruktu. Jaunatvērtajā restorānā Barents mūziku ar vīniem un virtuvi precinās Baltijas labākais vīnzinis Kaspars Reitups kopā ar šefpavāru Ivanu Šmigarevu, bet Bibliotēka No.1 terasē vīnziņa Ivo Orlova vadībā baudīt īpaši festivālam piemeklētus šampaniešus.

Pirmā festivāla nedēļas nogale norisināsies Rīgā no 19. līdz 21. jūlijam, kamēr augstā koncerti plānot pēdējās trīs nedēļas nogalēs – no 16. augusta līdz pat 1. septembrim. Mūzikas un vīna programma Rīgas festivāla nedēļai pieejama jau no 15.jūlija, savukārt restorānu programma augusta koncertiem tiks izsludināta augustā. Festivāla rīkotāji aicina veikt biļešu iegādi savlaicīgi.