"Lampa" ir vieta, kur diskusijas, ko parasti redz televizora ekrānā, var skatīt dzīvē. Latvijas Televīzijas teltī nav vietas, kur adatai nokrist, skatītāji stāv pat ārpusē, par spīti lietum. Žurnālisti diskutē par drosmi kara zonā, tā sauktajos karstajos punktos. Vadot diskusiju, kolēģe Ina Strazdiņa norāda, ka ārpus komforta zonas nākas pārbaudīt arī sevi. Taču ziņot par redzēto ir būtiski – mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi.

"Cik vien iespējams, pietuvoties tai kara īstenībai, kāda tā ir, jo tas ir svarīgi, ka mēs to varam parādīt, parādīt to, lai tā tas nebūtu," nepieciešamību vēstīt no karstajiem punktiem raksturoja Strazdiņa.

Valsts mājā diskusijas ir par neredzamo drosmi. Vai drosmi var iemācīties, par to, ka drosme palīdz, bet pārgalvība posta. Šīgada sarunu festivālā drosmes jautājumam veltītas 50 diskusijas.

Rīkotāju aptauja parādījusi, ka Latvijā vairums aptaujāto drosmi saista ar morāli cēlu rīcību.

"Drosme individuālā un sabiedriskā līmenī ir tas, kas mēs ceram, palīdz attīstīties un virzīties. Drosme pateikt nē, drosme pateikt jā, drosme pieņemt lēmumu," teica sarunu festivāla “Lampa” direktore Ieva Morica.

Salīdzinot ar pirmo gadu, kad sarunu festivāls piesaistīja trīsarpus tūkstošus apmeklētāju, šogad jau pirmajā dienā "Lampu" apmeklējuši desmit tūkstoši. Daudzi te ieradušies atkārtoti salīdzināt, vai šogad ir interesantākas sarunas nekā citus gadus.

Vizma atzīst, ka tā ir "ļoti interesanta pļāpātuve", kur interesanti paklausīties gan jauniešus, gan vecākus. Vizmu interesē arī politika. Par politiku un sportu grib dzirdēt Ansis, savukārt Daigu interesē, kas notiek panākumu teltī. Savukārt Ronalds atzīst ka sarunu festivāls ir ļoti daudzpusīgs, tādēļ piemērots jebkura vecuma cilvēkam un interesēm.

Būtiska atšķirība no citiem festivāliem - te neredz mētājamies plastmasas glāzes un alus kausus.

Mauriņi ir tīri, atkritumi savā vietā, bet plastmasas glāzes var nopirkt un atdot atpakaļ depozītsistēmā. Patērētāju saražotu atkritumu temats ir viens no tiem, kam veltīta diskusiju telts un instalācija - atkritumu vilnis, ko tās autore Kristiāna Griķe radījusi no 20 cilvēku divās nedēļās radītiem atkritumiem.

Atkritumu vilnis tapis ar domu parādīt cilvēkiem, ka nav tāds melnais caurums, kur visu samet un viss pazūd. Patiesībā nekas nepazūd un paliek tepat, atgādina Griķe. Līdzīgi kā Kristiāna, kas mudina saudzēt dabu un domāt par preču iepakojumu, lielākā daļa sarunu festivāla “Lampa” diskusiju tematu aicina domāt, pievērst uzmanību, skatīties plašāk un, iespējams, mainīt arī ieradumus.