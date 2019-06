Izstāde “Indulis Zariņš/Ieva Iltnere un Envija”

Gleznotāja Ieva Iltnere kopā ar jauno mākslinieci Enviju izveidojušas māksliniecisku interpretāciju par Induli Zariņu kā pasniedzēju un mākslas pedagogu. Izstādē izmantoti Induļa Zariņa pieraksti un teksti no viņa lekciju materiāliem, kurus studēja un izstādes vajadzībām selektīvi atlasīja māksliniece Ieva Iltnere, kamēr jaunā māksliniece Envija izstādē panāk sarunu starp trijām mākslinieku paaudzēm, runājot par to, cik radīšanas process ir mokošs. Vai pastāv plaisa starp paaudzēm, vai arī tomēr radošās mokas un prieks visām mākslinieku paaudzēm ir līdzīgs? Māksla allaž uzdod un rod atbildes uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem caur paaudzēm – māksla bieži vien ir nodarbināta pati ar sevi. Tā ir dzīves un esības refleksija. Envija mākslinieka Zariņa tekstus citē, aprauj un dod tiem atbildes.

Pati Envija saredz ekscentriskumu gan Zariņa, gan savos darbos, tomēr abus šķir laikmetu dinamika. Jaunā māksliniece izjūt mūsdienu tehnoloģiju trulumu, kas liek mums nemanāmi atteikties no sava autentiskuma. Digitālā pasaule apspiež ekspresivitāti – teksta labojumi vairs netiek svītroti, bet dzēsti, cilvēki sazinās caur virtuālo vidi, ne sazvanās, cilvēki arī mazāk mīlējas, jo neuzrunā svešiniekus mikriņos. Šodien cilvēki tiecas pēc komforta un greznas dzīves. Abus māksliniekus bez ekscentriskuma vieno arī mīlestība pret vieliskumu, pret glezniecību un valodu, pret grafomāniju un rakstīšanu.

Izstāde aizvien tiks papildināta visu tās pastāvēšanas laiku, jo jaunā māksliniece dzīvos un ik dienas atradīsies izstāžu telpā, strādājot un esot daļai no pašas ekspozīcijas. Envija apgalvo, ka “mākslinieka domāšana” ir vislielākais mākslas darbs, kas notiek radošajā procesā, taču skatītājam šis process nereti paliek apslēpts. Envija dzīvos šajā dialogā ar Zariņu veselas desmit dienas, reizēm nozūdot no telpas, iespējams, dzerot kafiju Kaņepes Kultūras centrā vai meklējot kādus nomierinošus medikamentus vietējās aptiekās. Skatītājam būs iespēja pieredzēt to, vai patiešām radošais process ir mokošs, vai tieši pretēji – tas nes prieku. Vai arī abi.

Pati Envija par sevi saka šādi: “Eņģelis reklāmas kostīmā man kaut ko pastāstīja. Ko ļoti skaistu un šausminošu reizē. Es cenšos atcerēties un nodot šo ziņojumu jums. Bet var jau būt, ka es esmu vienīgā, kas te neko nesaprot.” Viņa ir pazīstama ar savu drošo ekspresivitāti glezniecībā, viņa uzdrošinās un neapspiež savu māksliniecisko garu, bet ļauj tam vaļu, - viņa ir arī pazīstama ar savu dažādo dabu privātajā dzīvē. Cik līdzsvarota un mierīga spēj viņa būt, tik arī vētraina un dzirksteļojoša viņa var kļūt.

Envijas radošo pieeju un ideju plūsmu papildus iedvesmo gleznotāja Ieva Iltnere, kas ir Envijas pasniedzēja LMA, kur jaunā māksliniece studē glezniecību maģistra programmā. Ieva Iltnere ir pazīstama latviešu māksliniece ar izteikti elegantu glezniecības stilistiku. Viņas darbos ir estetizēta vide un cilvēku figūras iegūst eksotisku veidolu, kā arī māksliniece pievēršas ornamentālu plakņu glezniecībai. Ieva Iltnere beigusi LMA, šobrīd ir glezniecības apakšnozares asociētā profesore. Izstādēs piedalās kopš 70-to gadu beigām un māksliniecei bijušas aptuveni desmit personālizstādes, no kurām kā nozīmīgākā minama izstāde “Astoņas istabas” 2007. gadā “Rīgas galerijā”, kas tika nominēta prestižajai Purvīša balvai.

Projekta norises laiks: 18.06.2019 – 09.09.2019

Vieta: MVT Vasaras māja, Esplanāde

Izstādi organizē: Fonds “Mākslai vajag telpu”

Mākslinieciskais vadītājs: Andris Vītoliņš

Kuratore: Katrīna Jaunupe

Ieeja visos pasākumos bez maksas.