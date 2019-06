Prokuratūras izplatītajā paziņojumā nav atklāts Zakatistova līdzapsūdzētā vārds, taču neoficiāli zināms, ka tas ir uzņēmējs Viesturs Tamužs.

Saskaņā ar apsūdzību 2016.gadā Zakatistovs ar Tamužu vienojās par naudas izkrāpšanu no AS "Eco Baltia" meitassabiedrības SIA "Eco Baltia grupa" nolūkā finansēt Zakatistovu kā politiskās partijas politiķi. Tamužs lietā informēja "Eco Baltia" valdes priekšsēdētāju un valdes locekli par nepieciešamību saņemt Zakatistova sniegtās stratēģisko jautājumu konsultācijas, jau iepriekš zinot, ka konsultācijas faktiski netiks sniegtas. Saskaņā ar līgumiem, kas tika noslēgti starp "Eco Baltia grupa" un Zakatistovam piederošo uzņēmumu SIA "Per capita", laika periodā no 2016.gada jūnija līdz 2017.gada maijam Zakatistovam bija jāsniedz konsultācijas par organizācijas pārmaiņu vadības jautājumiem un vides, ilgtspējīgas un resursu taupības politikas izstrādes jautājumiem.

Lai gan konsultācijas faktiski netika sniegtas, Zakatistovs ik mēnesi iesniedza "Eco Baltia grupa" apmaksai rēķinus par it kā sniegtām konsultācijām, bet Tamužs neinformēja "Eco Baltia grupa" vadību, ka līgumos paredzētās konsultācijas faktiski nav saņemtas.

"Eco Baltia grupa", būdama maldināta par konsultāciju sniegšanas faktu, pārskaitīja uz Zakatistovam piederošās firmas "Per capita" bankas kontu 26 620 eiro. Tomēr "Eco Balti grupa" neapmaksāja pēdējo iesniegto rēķinu 2420 eiro apmērā, jo uzņēmuma vadībai radās aizdomas, ka noslēgtie konsultāciju līgumi tiek izmantoti nelikumīgai politiskās partijas finansēšanai.

Lietā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Jau vēstīts, ka jūnijā sākumā Saeimā par Zakatistova izdošanu kriminālvajāšanai nobalsoja 55 deputāti no "Jaunās Vienotības", nacionālās apvienības "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), apvienības "Attīstībai/Par!", Zaļo un zemnieku savienības un "Saskaņas", "KPV LV" frakcijas iekšējie opozicionāri Karina Sprūde un Didzis Šmits, kā arī pie frakcijām nepiederošā Linda Liepiņa.

Pret Zakatistova izdošanu balsoja vairums deputāta frakcijas biedru, tai skaitā viņš pats, kā arī visi 13 klātesošie Jaunās konservatīvās partijas deputāti. Balsojumā nepiedalījās pie frakcijām nepiederošie deputāti Aldis Gobzems un Jūlija Stepaņenko, kā arī Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) un Inguna Rībena, kura izstāsies no VL-TB/LNNK.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Zakatistovs tādējādi ir zaudējis tiesības piedalīties Saeimas un tās komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs, kurās Saeima viņu ir ievēlējusi vai apstiprinājusi, līdz kriminālvajāšanas izbeigšanai vai līdz brīdim, kad stājas spēkā notiesājošs tiesas spriedums. Šajā laikā deputāts saņem pusi sava atalgojuma.

Reizē Zakatistovs nolēmis turpināt ieņemt "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja amatu un Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra posteni.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iepriekš lūdza prokuratūrai par krāpšanu lielā apmērā apsūdzēt Zakatistovu un Tamužu. Tad prokuratūra vērsās Saeimā ar lūgumu izdot Zakatistovu. Ģenerālprokuratūra Tamužam jau ir izsniegusi apsūdzību par krāpšanu lielā apmērā.

Zakatistovs un Tamužs apsūdzības noraida.