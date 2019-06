Tradicionālajā Zāļu tirgū Rīgā gaidāma lustīga līgošana un varena tirgošanās

Lai sagatavotos Līgo svētku svinēšanai, Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs iegādāties Jāņu zāles, lietišķās mākslas meistaru darinājumus, kā arī dažādus gardumus. Acis priecēs puķu klēpji un ziedu vītnes, kurās vienkopus sajūtamas visas Latvijas jāņuzāļu smaržas, turpat arī ozola zaru un vārpu vainagi. Saimnieces piedāvās pašus gardākos sierus, tradicionāli aizdarītus ar ķimenēm vai citām garšvielām, kārdinošus spīdīgus pīrāgus un pašceptu maizi. Varēs baudīt un nopirkt svaigi mestu medu, gaļas kūpinājumus, gardas plekstes, zeltainas reņģes un citas zivis. Savukārt amatnieku teltīs varēs atrast gan etnogrāfiskus, gan mūsdienīgus linu izstrādājumus, keramiku, rotas, darinājumus no koka un daudz ko citu.

No plkst. 10.00 līdz 19.00 apmeklētājus priecēs skatuves programma. Jāņa tēva lomā šogad iejutīsies Mārtiņš Ruskis. Skaistākās Līgo un tautā iemīļotas dziesmas spēlēs uz izdziedās — pūtēju orķestris “Fanfara” un “Rīga”, bērnu vokālie ansambļi “Knīpas un knauķi”, “Magonīte”, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, Daigas Galejas senioru koru grupa, folkloras kopa “Kokle”, jauktais koris “Laudate”, vīru vokālais kvartets “Harmonija Rīgai” un viena no ievērojamākajām latviešu šlāgermūzikas grupām “Zeļļi”. Lustīgus deju priekšnesumus sniegs bērnu deju ansambļi “Teiksmiņa”, “Dancītis” un “Bitīte”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sidrabi”, deju kopa “Marmale” un Rīgas Danču klubs, kas izdancinās arī tirgus apmeklētājus.

Saistībā ar Zāļu tirgus rīkošanu no 20. jūnija plkst. 6.00 līdz 22. jūnija plkst. 7.00 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Doma laukumā, Herdera laukumā, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Krāmu ielai, Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Pils ielai.

Kā arī 21. jūnijā no plkst. 5.00 līdz plkst. 22.00 tiks slēgta transportlīdzekļu (arī alusipēda, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu) satiksme augstāk minētajās vietās.

Tostarp no 20. jūnija plkst. 6.00 līdz 22. jūnija plkst. 3.00 tiks ierobežots vasaras kafejnīcu inventāra izvietojums Doma laukumā.

Zāļu tirgu rīko Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība un tas notiek ar Rīgas domes un Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.