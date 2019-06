Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Anžejs Dmuhovskis, uzsverot, ka jauno tarifu dēļ arī parastu vēstuļu sūtīšana kļūs ievērojami dārgāka, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm.

Iniciatīvas autora ieskatā iemesls palielināt tarifus, jo tie nebija mainīti desmit gadus, ietver loģikas kļūdu, turklāt jauninājumu ieviešana jauninājuma pēc neizskatās pēc droša risinājuma. "Arī iemesls palielināt tarifus, jo "citās valstīs tarifi šai laikā ir palielināti divas un vairāk reizes" nav skaidrs. Loģiskāk būtu salīdzināt, vai šādi tarifi ir atbilstīgi Latvijas situācijai patlaban un attiecībā pret citām valstīm," pauda Dmuhovskis.

Viņaprāt, salīdzinot vidējās algas daudzās valstīs, redzams, ka Latvijā vēstuļu nosūtīšanas pakalpojums būs viens no visnepieejamākajiem Eiropā.

Tāpēc iniciatīvā pausts lūgums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai nesaskaņot jaunos "Latvijas Pasta" tarifus, savukārt "Latvijas Pastam" būtu jāpārskata jaunais tarifu projekts.

Idejas autors uzskata, ka no tarifu nesaskaņošanas un pārskatīšanas sabiedrība iegūs to, ka vēstuļu korespondence paliktu pieejama, turklāt "postcrossing" jeb starptautiskā pastkaršu apmaiņas kustība paliktu dzīvotspējīga.

Parakstus plānots iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un "Latvijas Pastam".

Kā ziņots, "Latvijas pasts" iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jauno tarifu projektu, kas paredz būtisku cenu pieaugumu vēstuļu sūtīšanai, savukārt atsevišķu pasta pakalpojumu cena samazināsies.

"Universālā pasta pakalpojuma tarifi un to struktūra Latvijā nav mainīti vairāk nekā 10 gadu, tie ir novecojuši, ļoti sarežģīti un neatbilst ne vietējai, ne starptautiskajai tirgus situācijai un mūsdienu patēriņa paradumiem. Pēdējos gados esam strādājuši pie pakalpojumu optimizācijas, produktivitātes celšanas un digitalizācijas. Pienācis laiks mainīt arī tarifu struktūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu - atvieglota tarifu administrēšana ļaus nodrošināt ātrākas piegādes un ievērojami uzlabot apkalpošanas ātrumu," uzsvēra "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Piemēram, vienkārša pasta sūtījuma A klases svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no līdzšinējiem 0,57 eiro pieaugs līdz vienam eiro, kas ir 75,4% pieaugums. Maksa par vienkāršu pasta sūtījumu svarā līdz 500 gramiem pieaugs no līdzšinējā 1,1 eiro līdz 1,3 eiro, kas ir 18,2% pieaugums, savukārt svarā līdz vienam kilogramam maksa samazināsies - no līdzšinējā 1,71 eiro līdz 1,6 eiro, kas ir par 6,4% mazāk.

Vēstules nosūtīšana uz Eiropu kļūs divas reizes dārgāka - no 0,78 eiro līdz 1,6 eiro. Savukārt pasta sūtījumi uz Eiropu kļūs būtiski lētāki - svarā līdz 500 gramiem sūtījuma nosūtīšana maksās 2,4 eiro līdzšinējo 4,2 eiro vietā, bet sūtījumi līdz vienam kilogramam maksās par 30% lētāk - maksa samazināsies no līdzšinējiem 6,47 eiro līdz 4,3 eiro. Šādi sūtījumu tarifi būs spēkā arī uz vairums valstīm ārpus Eiropas, piemēram, uz ASV un Krieviju, kas ir būtiski lētāk nekā līdz šim.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4000 darbinieku.