Viņš informēja, ka jaunākajā aptaujā 74% respondentu atzinuši, ka ģimene finansiāli atbalsta studiju laikā, tomēr arī pašu gūtajiem ienākumiem ir liela nozīme, jo paralēli studijām piepelnās 59% aptaujāto. Tendence paļauties uz ģimeni studiju laikā pēdējo divu gadu laikā ir pieaugusi par 21 procentpunktu. Tajā pašā laikā katrs desmitais jaunietis studiju periodā var paļauties uz vecāku iepriekš izveidotiem uzkrājumiem izglītībai.

Krops atzīmēja, ka tas, iespējams, skaidrojams ne tikai ar ekonomikas augšupeju un vecākiem pieejamajiem brīvajiem līdzekļiem, bet arī ar studentu apziņu, ka darbs paralēli studijām atstāj negatīvu ietekmi uz mācību kvalitāti, ko atzīst 71% studējošo.

Viņš arī pavēstīja, ka ikdienas iztikai lielākajai daļai studentu ir jārēķinās ar budžetu, kas nav lielāks par 300 eiro mēnesī, tostarp 39% studējošo ir jāiztiek ar budžetu līdz 200 eiro mēnesī, bet 26% - ar 200 līdz 300 eiro mēnesī. Taču par vēlamo iztikas summu mēnesī lielākā daļa jeb 60% studentu atzinuši vairāk nekā 300 eiro.

Šobrīd lielākās izdevumu pozīcijas, pēc studentu minētā, ir izmaksas par dzīvesvietu (75%), ikmēneša izdevumi par pārtiku (56%), kā arī studiju maksa par augstāko izglītību (52%) un transporta izdevumi (45%). Pēc studentu paustā, salīdzinot ar situāciju divus gadus atpakaļ, būtiski augušas izdevumu pozīcijas par mājokli - par 13 procentpunktiem, par pārtiku - par 11 procentpunktiem un par transportu - par astoņiem procentpunktiem.

Lūgti novērtēt ienākumu atbilstību faktiskajām vajadzībām, 22% studentu norādījuši, ka regulāri izjūt naudas trūkumu pat pamatvajadzību segšanai, 19% aptaujāto studentu minējuši, ka pamatvajadzību segšana ir viss, ko viņi var atļauties, bet pilnībā finansiāli brīvi ar savā rīcībā esošo iztikas līdzekļu apmēru jūtas 5% aptaujāto jauniešu. Aptaujā secināts, ka 27% respondentu pēc pamatvajadzību apmierināšanas atliek nedaudz naudas arī citām lietām, bet 25% īpaši jāpiedomā pie saviem tēriņiem, lai atlicinātu naudu arī citām lietām, ne tikai pamatvajadzību segšanai.

"Studiju gadi ir viens no dārgākajiem posmiem bērnu vecāku dzīvē, jo gada laikā – atkarībā no augstskolas, studiju programmas un ikdienas ieradumiem - izdevumi var sasniegt 6800 eiro gadā. Tas ir, pieņemot, ka 2000 eiro gadā ir maksa par studijām, bet 400 eiro mēnesī students iztērēs ikdienas vajadzībām, dzīvojot atsevišķi no vecākiem," atzīmēja "Swedbank" apdrošināšanas un investīciju jomas vadītājs Kristaps Kopštāls.

